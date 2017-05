FOTO: Posekal in odpeljal je les, plačal ga ni

OSILNICA – Že ko pot popotnika pelje proti Kočevskemu, se ob cesti – ob zalogah drv ali hlodovini, ki čaka na odvoz v tuje kraje – bohoti več napisov, ki dajo vedeti, da je les tod ena od osrednjih dobrin: lesarstva in lesne galanterije opozarjajo nase, odkup lesa na panju pa ni eksotična fraza, ampak kruh posameznikov. Pozneje, ko cesta zavije do Osilnice, pa so na cesti redka že vozila, kaj šele ljudje ob njej. Tod vlada kraljestvo lesa, vse več pa ga pada s panjev.



Gozdovi so v zadnjih letih doživeli dva huda pretresa; prvi je bil žled, drugi lubadar, in slednji ni zaobšel niti Osilnice na južni meji s Hrvaško. »Pri meni se je v dveh mesecih pojavilo 20 sušic,« razloge za redčenje svoje hoste pojasnjuje 75-letni Alojz Janeš iz Osilnice: »Drevje se je sušilo, morali smo ga sekati. Poklical sem gozdarja, pa mi je svetoval, da je bolje posekati, ko je še sveže in še kaj vredno.« A v njegovi dolini, pravi Alojz, ni bilo nikogar, ki bi sekal.

