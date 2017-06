FOTO: Ponoči se pripravite: udarila je strela, kleti že zaliva

HOTAVLJE, TRAVNIK, SV. JURIJ, VERJE – Ob 14.15 je v gospodarski objekt v naselju Hotavlje (občina Gorenja vas - Poljane) udarila strela. Začetni požar so pogasili domači, gasilci PGD Gorenja vas - Poljane in Hotavlje pa so objekt pregledali s termovizijsko kamero, poroča republiška uprava za zaščito in reševanje.

Ob 16.41 je padlo drevo na cesto Spodnja Idrija–Cerkno pri kraju Travnik v občini Cerkno. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Idrija in drevo odstranili. Iz Svetega Jurija ob Ščavnici poročajo o črpanju vode, zaradi nepravilno speljanega odtoka pa je voda zalila tudi klet stanovanjske hiše v Verjah pri Medvodah.

O obilnem dežju poročajo tudi iz Goriških brd.

Dež, dež ...

Ponoči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo in do jutri zjutraj predvsem na vzhodu ponehal. V zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zvečer bodo padavine od severa prehodno spet zajele večji del Slovenije, zapihal bo okrepljen severni veter, pravijo pri Arsu.

Vseskozi je tudi velika verjetnost toče.

