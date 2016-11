FOTO: Ponekod že meter snega, s Pohorja slaba vest

MARIBOR – »Še do zadnjega trenutka smo upali, da se bodo vremenske razmere obrnile nam v prid, a je noč pokazala svojo moč. Žal vam moramo sporočiti, da so obilne padavine, južni veter in visoke temperature (na Bellevueju je trenutno že 8 stopinj Celzija) 'polizali' skoraj ves sneg, zato je smučišče do nadaljnjega zaprto.« Tako so danes zaradi varnostni sporočili iz Marproma, ki upravlja omenjeno smučišče.

V zadnjih 12 urah agencija za okolje beleži, da se je snežna odeja odebelila zgolj na Kredarici, in sicer za 27 centimetrov. Snežna podlaga je tam debela že meter.