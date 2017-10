FOTO: Pomagal že tisočkrat

Prostovoljec Zavoda Sopotniki Valter Škapin - Rola iz Tomaja je kot prostovoljec in šofer za Zavod Sopotniki, ki ponuja brezplačne prevoze starejšim občanom na območju treh kraško-brkinskih občin (Hrpelje - Kozina, Divača in Sežana), že tisočkrat in več peljal starejše po opravkih. Lani je prejel priznanje kot prostovoljec, ki je v letu in pol opravil 920 ur prostovoljnega dela za to humanitarno organizacijo in se po številu opravljenih prostovoljnih ur uvrstil na drugo mesto v zavodu.



»Že od mladih nog me je zanimalo delo s starejšimi in slabotnimi. V letu in pol sem opravil kar 920 prostovoljnih ur prevozov in veliko kilometrov. Teh niti ne štejemo. Vozil sem v razne kraje. Prednost so imeli bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi upokojencev in podobno. Če je čas dopuščal, smo opravljali tudi druge prevoze – do trgovin na kulture prireditve, obiske svojcev, do zdravilišč itd. Našo pomoč potrebujejo predvsem tisti, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, niso premožni ali pa njihovi svojci nimajo časa, da bi jih peljali. Saj mladi, če imajo delo, delajo po cele dneve in ne dobijo dopusta ali prostih ur, da bi lahko peljali starejše starše k zdravniku,« pripoveduje Valter, ki je bil pri starejših zaželen predvsem pri prevozih na daljše razdalje.



Tisti, ki so njegovo storitev potrebovali, pravijo, da so zelo zadovoljni, da ima profesionalni odnos, da je zanesljiv in jim pomaga pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Gre namreč za medgeneracijsko sodelovanje mlajše populacije s starejšimi, ki so polni modrosti in znanja, ki ga prenašajo na mlajši rod. S tem se preprečujeta izključenost in osamljenost starejših, zlasti na podeželju, kjer nočejo ali ne morejo iti in biti v domovih za starejše ali pa nimajo svojega prevoznega sredstva oziroma so prometne povezave slabe. Da bi preprečili, da so zaprti in samevajo v svojih domovih, so na voljo prostovoljci, kot je prav Valter, da jih zapeljejo v družbo, da se razveselijo.



»Rada pokličem Valterja, ker je zanesljiv voznik in prostovoljec, ki je kar nekaj let delal za Zavod Sopotnik. Ker sem v zadnjem času kar trikrat padla in se poškodovala, me je že večkrat zapeljal do zdravnika v Sežano in v druge kraje, po vsakodnevnih opravkih, kot je nakupovanje in podobno. Kot voznika ga moram pohvaliti, ker je njegova vožnja mirna, varna in brez pretresov. Je tudi vljuden in zelo prijazen ter ima čut za starejše,« je Valterja, ki je avgusta praznoval abrahama, pohvalila 90-letna Nada Puppis iz Tomaja.



Valter je zvest član Društva za zdravje srca in ožilja – podružnice Kras in se udeležuje rednih pohodov vsako tretjo nedeljo v mesecu.



Za plemenito nalogo prostovoljnega prevažanja starejših se je odločil, ker je tudi sam v mladostnih letih potreboval tovrstno pomoč. Valter Škapin je še poudaril, da je treba brezplačne prevoze za starejše nadaljevati še bolj organizirano ter razširiti ponudbo na druge kraje naše prelepe Slovenije.