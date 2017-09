FOTO: Pomagajmo ji najti polbrata!

LJUBLJANA – Sredi ljubljanskega Štepanjskega naselja stoji nižji blok, v njem pa je domovanje 41-letne Ljubljančanke Marine Hvala. Njena življenjska zgodba je pravzaprav bridka: »Do osmega leta sem živela s starši, nato je CSD odredil, da so me dali v zavod.« Borila se je za boljši jutri. »Na hitro sem morala odrasti, čez noč. Nisem imela rožnatega življenja, sem se pa dosti naučila in bolj pozitivno gledam nanj,« danes pravi mama samohranilka, ki je zadnje leto prebila doma na bolniškem dopustu, za sabo ima dve težji operaciji, opazno težko hodi.



Pravi, da je dolga bolniška prinesla čas za razmislek: »Malo sem se postarala in zanima me, kdo sem, kdo so moji bližnji sorodniki, rada bi še kaj izvedela. Dolgo sem se lomila, ali bi spregovorila ali ne,« pripoveduje Marina. A dosti možnosti za spoznavanje svojih korenin niti nima, saj z materjo nima stikov, oče Alojzij Hvala pa je preminil pred desetimi leti. A svojdan je svoji hčeri pripovedoval, da tam nekje med Bačo, Tolminom in Idrijo biva deček, ki mu je ime Stojan in je njen polbrat. Danes ima 50 let in njegova polsestra Marina, ki ga še nikoli ni videla, bi ga srčno rada spoznala.

Lahko bo dobro ali slabo spoznanje – ampak če ne poskusiš, ne moreš vedeti.

Prevzel očimov priimek

Marinina zgodba se začne z njenim očetom Alojzijem, ki izvira s Tolminskega in je nekje na severnem Primorskem živel s svojo ženo Sofijo, stopila sta v zakonski jarem in leta 1967 dobila sina Stojana, pripoveduje Marina: »Poročena sta bila, celo cerkveno, nato pa sta se razšla. Oče je šel v Ljubljano, prva žena pa se je ponovno poročila in polbrat je dobil drugega očeta.« Stojan naj bi po njenih spoznanjih do petega leta nosil isti priimek kot polsestra, nato naj bi prevzel očimovega.



Za trenutek se ji na obrazu zariše topel nasmeh, ko pripoveduje: »Ne poznam ga, ampak ko mi je oče govoril, me je pritegnila zgodba – še posebno zdaj, ko sem starejša. Sicer me ni nikoli peljal na Tolminsko, mi je pa lepo predstavil kraje, ki sem jih pozneje obiskala sama.« V deklici, ki so jo dali v zavod, so očetove besede burile domišljijo in se spremenile v redke otroške spomine, pa čeprav niti tega ne ve, kje točno naj bi brat sploh bi(va)l: »Dogajalo se je med Bačo, Tolminom in Idrijo,« pove, kar nosi v spominih.



Zaprti vase

Na plan privleče porumenele slike; eno, ki jo je enkrat ped petdesetimi leti poslal svoji materi s služenja vojnega roka v Nišu, na hrbtni strani se je podpisal kot Lojze. Na drugi je mlad par na motorju; Marina meni, da se šofirajočega očeta oklepa prva žena. »A skoraj nič nisem izvedela – oče je že deset let pokojen, niti obe teti mi nista povedali kaj dosti, bolj vase zaprti so Hvalovi,« meni. Še fotografije je dobila v roke šele po tem, ko je oče preminil v domu in je v borni zapuščini našla nekaj drobcev zgodovine svojega rodu.

Hiša njenih starih staršev ne stoji več tam, kot ji je opisoval. »V Ljubljani imam dve sestrični, ampak niti oni mi ne moreta pomagati. Tete so bile, kot rečeno, zadržane, niso mi hotele govoriti podrobnosti o polbratu,« pravi Marina, ki prek Slovenskih novic naproša bralce in bralke, ki bi ji lahko pomagali pri iskanju polbrata Stojana, da se oglasijo na uredništvo, kjer hranimo njen kontakt. Na koncu smo jo vendarle povprašali, ali je pripravljena na kakšno neprijetno informacijo o družini. Marina ustreli brez zadržka: »Lahko bo dobro ali slabo spoznanje – ampak če ne poskusiš, ne moreš vedeti.«