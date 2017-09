FOTO: Poln avtobus otrok v solzah, 11-letnika odpeljali pod pretvezo

»Na šoli sem že 36 let, zadnjih 10 let kot ravnateljica, pa česa podobnega še nisem doživela,« je zgrožena tudi ravnateljica Danica Šalej. Foto: Arhiv šole

LJUBLJANA – »Prosim, pomagajte, ugrabili so mi otroka!« me je pred dnevi, ko se je dan že prevešal v večer, presenetil hlipajoč klic Tadeje Čemažar. Če ste pomislili, da je kar neki nepridiprav odpeljal njenega otroka, se motite. Odpeljala ga je država. Se nam obeta nova zgodba koroške deklice in dečkov? Nešteto besed je bilo že izrečenih o neprimernosti načinov odvzema otroka, a tokratna zgodba ne zadeva le ožjih družinskih članov, saj se je zgodila pred očmi dveh razredov petošolcev. Se nam mora to zdeti normalno?

Enajstletni deček je bil s sošolci v šoli v naravi v Baški na Krku. »Čakala sem na dogovorjenem mestu, da ga prevzamem, ko je do mene stopil policist in rekel: 'Vašega otroka ni na avtobusu.' Skoraj sem okamnela. Ko sem hotela poklicati partnerja, mi je policist rekel, da bolje, da ne. Kako ste lahko dali otroka, če sem vam ga zaupala v varstvo, sem vprašala tudi ravnateljico šole, ki je bila na postaji,« s solzami v očeh, ki tečejo nepretrgoma, pojasnjuje 38-letna trenutno brezposelna tekstilna tehnica.

