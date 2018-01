FOTO: Policija pojasnila, kaj se je dogajalo na Dragonji

KOPER – Zjutraj je policija zaradi suma kaznivega dejanja zaprla mednarodni mejni prehod Dragonja v obe smeri.

Okoli 7.45 je na mejni prehod Dragonja iz Hrvaške pripeljal avtobus hrvaškega prevoznika, ki vozi na redni liniji Pulj–Trst–Ljubljana.



Policisti mejne policije so preverili potnike, prtljago in opravili pregled avtobusa. Pri tem so ugotovili, da je bilo na njem poleg dveh voznikov še osem potnikov. Eden izmed potnikov je bil 22-letni državljan Hrvaške s prebivališčem na območju Poreča. Na avtobus je vstopil na območju Rovinja, policistom pa je povedal, da je namenjen v Ljubljano.

Sumljiv pas z valjastimi zavitki

Policisti so med pregledom pod enim izmed sedežev avtobusa našli skrit predmet. Policist je ugotovil, da gre za črn usnjen pas, na katerem je bilo 10 valjastih zavitkov, oblepljenih z rjavim in s črnim trakom, je razkril Dean Jurič, vodja sektorja kriminalistične policije koprske policijske uprave.



Policist je predmet odnesel z avtobusa, ker je posumil, da bi lahko šlo za improvizirano eksplozivno napravo. Moškemu (22) so odvzeli prostost, ker so predmet našli pod njegovim sedežem.



Predmet pregledala bombna enota

Zaradi suma, da gre za eksplozivno napravo, so takoj zaprli mejni prehod, da bi zavarovali življenja. Takoj so evakuirali tudi uslužbence na mejnem prehodu.



Postopek so prevzeli člani oddelka za protibombno zaščito iz Ljubljane. Predmet so rentgensko pregledali. Na pasu so bile ovite prazne pločevinke, ki so dajale videz improvizirane eksplozivne naprave. Teoretično bi vanje naknadno lahko namestil eksplozivna sredstva, je potrdil Jurič.



V policijskem pridržanju

V prtljagi 22-letnika so našli tudi daljši kovinski nož in druge predmete. O vsem so obvestili tudi hrvaške policiste, ki so izvedli preiskavo na svojem območju.



Osumljeni, ki se med postopkom ni upiral, je trenutno v policijskem pridržanju, kjer je lahko največ 48 ur. V tem času se bodo s tožilcem dogovorili, ali ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Koprski kriminalisti obravnavajo osumljenca zaradi utemeljenega suma zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za kar je zagrožena kazen zapora do petih let.

Kriminalistična preiskava še poteka, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Zanima jih predvsem motiv, zakaj je 22-letnik pripravil tak predmet in kam je bil z njim namenjen. Kaže, da na območje Ljubljane.