FOTO: Pokop žrtev iz Hude jame: Država izpolnjuje svojo dolžnost

MARIBOR, ZAGREB – V spominskem parku mariborskega pokopališča Dobrava so se dopoldne začele slovesnosti ob pokopu žrtev povojnih pobojev iz Hude jame. Žrtvam so se danes med visokimi gosti že poklonili predsednik DZ Milan Brglez, nato pa skupaj tudi predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Kolinda Grabar-Kitarović. Med žrtvami je bilo namreč veliko Hrvatov. Predsednik DZ Brglez, ki je v spominskem parku položil venec, je ob tem dejal, da danes država izpolnjuje svojo civilizacijsko dolžnost. »Iz pietete delati politične točke pa je zame nedopustno in nesprejemljivo,« je dodal. Tudi hrvaška predsednica je položila venec pri kapelici, nato pa sta skupaj s predsednikom Pahorjem odšla do kraja, kjer bodo popoldne pokopali več kot 700 žrtev pobojev.

Pahor brez izjav

Kot je dejala, ob takšnih priložnostih običajno ne daje izjav, a je danes pomembno nekaj povedati »zaradi zgodovine in predvsem zaradi prihodnosti«, medtem ko predsednik Pahor ni dajal izjav. »Prišla sem se poklonit vsem Hrvatom in vsem drugim žrtvam množičnih pobojev s strani komunističnega režima po drugi svetovni vojni. Vsaka žrtev zasluži pieteto in danes je dan, ko se moramo v miru, z dostojanstvom in pieteto pokloniti žrtvam. Zgodovinsko resnico pa je treba ugotoviti, ker je potrebna za boljšo prihodnost,« je dejala Grabar-Kitarovićeva.

Pogrebna slovesnost se bo na Dobravi začela ob 16. uri, še pred tem pa bo ob 14. uri maša v mariborski stolnici.