FOTO: Pokazali orožje, orodje, znanje

GORNJA RADGONA – Na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni se je končal 6. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra 2016. Udeležilo se ga je več kot 100 podjetij in zastopstev, ki pokrivajo področja obrambe, varnosti, zaščite in reševanja iz desetih držav, pričakovanja pa je presegel tudi obisk – prišlo je 14.000 ljudi. Na letošnjem sejmu so proizvajalci in zastopniki proizvajalcev iz Slovenije in gostujočih držav ponujali najsodobnejšo oborožitev, transportna sredstva, elektronsko in optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko tehniko, pripomočke za usposabljanje za vojsko in policijo, pa tudi izdelke za njihovo oskrbo in prehrano. Predstavili so gasilska in reševalna vozila ter drugo opremo za področje civilne zaščite, reševanja in gasilstva, opremo za osebno zaščito in varovanje premoženja, oblačila, obutev, medicinski in sanitetni material ter pripomočke za reševanje v primeru poplave, požara in potresa.



Policija je predstavila splošne policijske naloge, varnost cestnega prometa, varovanje državne meje, delo kriminalistične policije in policijske forenzike, varovanje oseb, delo policije na vodah, specialno enoto, službene pse in konje, delo letalske policijske enote in zgodovino Policije.



Obiskovalci so se lahko vsak dan preizkušali v spretnosti streljanja z zračno puško ter v streljanju in varni vožnji z različnimi simulatorji. Zapeljali so se lahko z vojaškimi vozili, poskusili enolončnice iz vojaškega kotla in uživali v nastopih Orkestra Slovenske vojske in Policijskega orkestra. Občudovali so nastope garde, predstavitve spretnosti, opreme in znanja slovenskih vojakov, nastope Športne enote Slovenske vojske, spretnostne vožnje policistov z motorjem, njihovo delo s službenimi psi ter se poučili o samoobrambi. Najmlajši so se o pomenu miru in varnosti poučili v vzgojnih kotičkih in na lutkovnih predstavah.



»Ob zaključku letošnjega sejma je obveljalo prepričanje, da moramo te vsebine nadaljevati tudi v prihodnje in še bolj vključiti gospodarstvo, ki lahko v njih najde številne poslovne priložnosti. Pomembno spoznanje je tudi, da moramo organizatorji tako kot tokrat tudi v prihodnjih letih veliko pozornosti namenjati mladim, njihovemu vključevanju v sisteme obrambe, varnosti, zaščite in reševanja ter spodbujati rast zavedanja o pomenu teh vrednot in dejavnosti v vsakdanjem življenju. Veselimo se že organizacije 7. sejma Sobra in verjamemo, da bodo dobri rezultati letošnjega vidni že na prihodnjem!« je ob zaključku 6. Sobre povedal Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.