FOTO: Poglejte, kako je predsednik Pahor pekel božično pecivo

LJUBLJANA – Predsednik republike Borut Pahor je danes skupaj z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci varstveno-delovnega centra Ljubljana CUDV Draga pekel božično pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev. Božično pecivo je bilo nato dostavljeno na devet naslovov po vsej Sloveniji, so sporočili iz Pahorjevega urada. Danes pečeno pecivo so poslali v zavode, mladinske domove, krizne centre za mlade in za otroke v azilnem domu v Ljubljani.

Pahor tako tudi letos nadaljuje s tradicijo peke božičnih piškotov pod geslom Otroci za otroke, ki jo je pričel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana v letu 2013. Po peki je predsednik republike obiskal Materinski dom Ljubljana in pripravljeno božično pecivo izročil mamicam in otrokom, ki bodo letošnji božič preživeli tam.