FOTO: Poglejte, kaj se je naselilo v Velenjsko jezero in Pako

VELENJE – Še do nedavnega je invazivna tujerodna školjka, potujoča trikotničarka, pri nas živela le v porečju Drave in Blejskem jezeru, pred kratkim pa so jo opazili tudi v Velenjskem jezeru in reki Paki.

Agencija RS za okolje (Arso) je v okviru rednega monitoringa za oceno ekološkega stanja površinskih voda vzorčila vodne nevretenčarje, pritrjene mikroskopske in makroskopske alge in fitoplankton na različnih mestih po vsej Sloveniji. Odkrili so novi nahajališči potujoče trikotničarke, ki po novem živi tudi v Velenjskem jezeru in Paki. »Kjer se te školjke namnožijo, poleg obale in trdega dna prerastejo vodne objekte, plavajoče konstrukcije in celo notranjost cevi. Školjke ne vplivajo na kakovost vode, robovi lupin pa zelo ostri in lahko povzročijo ureznine,« poročajo.

Bolj usodno je to, da trikotničarke preoblikujejo prehranjevalno verigo. Prehranjujejo se namreč s filtriranjem lebdečih delcev iz vode, zato na območjih, kjer se zelo namnožijo, količina planktona upade, to pa negativno vpliva na domorodne vrste. Poveča se število organizmov, ki živijo na jezerskem dnu, saj je zaradi večje količine iztrebkov školjk zanje na voljo več hrane, pojasnjujejo strokovnjaki.

Te školjke s svojo dejavnostjo prenašamo tudi ljudje, zato so objavili naslednja priporočila: