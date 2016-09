FOTO: Pod Triglavom peli puncam za lahko noč

RUDNO POLJE – Smo jo mahnili, še tema je oklepala Rudno polje, zadaj za vojašnico, kjer smo se dan prej zbrali. Pot je zavila v smeri najvišjega kamna naše deželice, tam stoji droben plehnat stolpič, ki ima dušo. Vsak Slovenec si vsaj enkrat želi osvojiti vrh in od leta 1966 se v stavbi naše časopisne hiše z žrebom določi stotnija mamic, sester, vnukinj, hčera, svakinj ter kar je še ženske žlahte, ki se septembra odpravi tja gor. Včasih več kot sto, kdaj pa kdaj kakšna manj, v sončnem vremenu ali okrašene s snežinkami, tudi pod pošteno močo so naše pohodnice že stopale po triglavskih poteh. Fantje iz Gorske reševalne zveze Slovenije, ki zadnja leta spremljajo naše pohodnice, so med potjo poskušali držati primeren tempo, pri tem še povedati in pokazati kaj zanimivega ob poti, pa tudi kakšen strahec so odgnali, ko so dekleta prvič pred Vodnikovim domom na Velem polju uzrla mogočnost nam svete gore. Ni se nam mudilo, vremenske razmere so se s sončnimi žarki smejale na vsa usta, a smo kljub temu v večini še pred pričakovano uro prispeli do triglavskega doma Planika.

