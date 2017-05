FOTO: Po požaru strupi tudi v Ljubljanico: »To je zdaj mrtva reka.«

SINJA GORICA – Pogorišče podjetja Kemis v Sinji Gorici je 40 ur od izbruha industrijskega požara, s katerim je boj bilo 385 sodelujočih, kazalo kaj klavrno podobo: kriminalisti v zelenih kombinezonih so še vedno izvajali podroben ogled, na drugi strani pa so potok Tojnica čistili delavci ptujskega podjetja Drava. Dasiravno je bila na osmih mestih pregrada, na njih pa filtri, od koder so umazanijo čistili iz potoka, je bilo vseskozi ob brežini videti črni rob, ki je kazal, do kod je segal izliv iz gorečega podjetja. Vonj v zraku ni bil več po zažganem, ampak je spominjal na mazut.



Takoj na drugi strani potoka stoji hiša Bogdana Jesenovca, za škarpo ob njunem bregu pa je ždel popolnoma črn racman, ki je bil sprva negiben. Gospodar pove, da gre za raco mlakarico, tod okoli sta bili dve gnezdi z desetimi in štirimi malimi račkami: »Če so bile notri … nutrija je včeraj ven prilezla,« doda Jesenovec. Pravi, da so se vedno bali kakšne nesreče, a da je vendarle niso pričakovali. Njegova žena Vera pa ugotovi: »To pa je zdaj tista Smodetova Mrtva reka.«



