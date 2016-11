FOTO: Po poplavah nov udarec, veter povzroča razdejanje

Sotočje Selške in Poljanske Sore v Škofji Loki. Foto: bralec Rok

Ob sotočju Save in Sore v Medvodah. Foto: bralec Egon

Ob sotočju Save in Sore v Medvodah. Foto: bralec Egon

Ob sotočju Save in Sore v Medvodah. Foto: bralec Egon

Ob sotočju Save in Sore v Medvodah. Foto: bralec Egon

LJUBLJANA – Obilno deževje je danes sprva zajelo zahoda Slovenije, nato pa se je razširilo na vso državo. Najmočneje je narasla reka Vipava, nato pa so postopoma začele naraščati tudi druge reke.

Gasilci imajo polne roke dela z izčrpavanjem meteornih voda, ki so zalile stanovanjske objekte. Ob 16.27 je zaradi močnega naliva meteorna voda poplavila cestišče na Griču v Sevnici. Posredoval je dežurni pri Komunali Sevnica, ki je očistil zamašen odtočni jašek. Ob 17.17 je meteorna voda zalila podvoz pod železniško progo v naselju Blanca v občini Sevnica. Dežurni pri cestnem podjetju je postavil signalizacijo za zaporo ceste. Ob 17.23 je meteorna voda je poplavila cestišče na Trgu svobode v Sevnici.

Ob 17.00 je v Hrašah, občina Medvode, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Smlednik. Voda je zalila stanovanjsko hišo v Pongracu, v Novi Gorici so gasilci prekrili streho stanovanjskega objekta, ob 16.09 so na Zgornjem Jezerskem gasilci PGD Jezersko prav tako prekrili streho objekta, ki ga je odkril močan veter.

V Logarski dolini je voda zalila kletne prostore gostinskega objekta. Ob 15.27 se je na cesto Zali Log–Podrošt v občini Železniki sprožil zemeljski plaz. Na kraj so bili poslani delavci CP Kranj.

Kako je pri vas? Pišite nam in nam pošljite fotografije!