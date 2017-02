FOTO: Po dravskem cunamiju so se morali odseliti

MARIBOR – Poplave zaradi narasle reke Drave so novembra 2012 v vsega dvanajstih urah več kot 8000 družinam razdejale domove in zalile več kot sto tisoč hektarjev površin. Pred dnevi so se na mariborskem sodišču začele prve odškodninske tožbe proti avstrijski družbi Verbund Hydro Power GMBH. Avstrijci naj bi z nepravilnim ravnanjem zakrivili, da je reka Drava v Sloveniji prestopila bregove. Skupaj naj bi bilo slovenskih tožb proti avstrijskemu energetskemu gigantu za dobrih 103 milijone evrov.



»Napoved je bila, da bo ujma zajela Italijo, a se je vreme obrnilo. Avstrijci niso izpraznili vseh jezer, ki bi jih morali in kar so običajno storili. Analiziral sem stvari in prišel do zaključka, da so ga močno polomili. Kot prvo so prepozno sporočili našim upravljavcem elektrarn, zatem pa se jim je zgodila še ena napaka. Nekdo je naročil odpreti zapornico na Velikovškem jezeru, izpraznili so jezero – čolni so bili na suhem, medtem ko smo mi imeli vodo do vratu,« nam je svojo zgodbo začel razlagati 55-letni Branko Gunze iz Dogoš.



S štajersko reko je povezan že več kot pet desetletij, pravi, da se je ob Dravi rodil, shodil, odraščal in se v njej naučil plavati. Že njegov dedek je bil prepričan, da Drava ne bo nikoli poplavljala, ampak bo to naredil človek: »Vsako pomlad, ko se je v gorah topil sneg, in ob jesenskem deževju je obstajala nevarnost. A nikoli doslej v takšnem obsegu. Nekdo je moral zamočiti, saj se je tokrat pretok dvignil za 100 odstotkov.«

