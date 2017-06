FOTO: Pika poskrbela za presenečenje v hlevu

Mitja in Aleš s Piko in žrebičkoma dvojčkoma dobro uro po porodu. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

ŠENTJERNEJ – Zelo redko se zgodi, da kobila povrže dva zdrava mladiča, če pa je že breja z dvema, težko preživita oba. A pri Jordanovih iz Zameškega so se v soboto veselili dvojčic, resda sta manjši in lažji, kot so žrebički, a že uro po skotitvi sta se poskušala postaviti na noge. »Že ko si je brejo kobilo Piko ogledoval veterinar, me je opozoril, da je debela in naj je ne hranim preveč, niti pomislili pa nismo, da bi nosila dvojčka. Zaradi debelosti smo jo komaj spravili v prešo za rezanje kopit, na eno nogo pa je začela celo šepati,« je dejal Mitja Jordan, ki je v soboto zjutraj ugotovil, zakaj je bila triletna Pika, ki je prvič pričakovala žrebeta, tako debela.

