FOTO: Pijančki krivi za obrezana drevesa

Spravili so se na drevesa pred prodajalno, druga so nedotaknjena. Foto Roman Turnšek

ZAGORJE OB SAVI – Sredi belega dne, okrog 13. ure, so v središču Zagorja pri tržnici, na lokaciji tudi z imenom Pod uro, pele žage. Jesenska vzdrževalna dela, ki pa ne bi bila nič nenavadnega in še manj opaženega, če ne bi šlo za sečnjo prav posebne vrste. Drevesa so namreč last enega, namesto njega pa je rokave zavihal in stvari postoril nekdo drug. Na javni površini v lasti občine Zagorje se je predstavnik trgovine La Scarpa lotil obrezovanja brez soglasja občine.

