FOTO: Petletni Matej ne bo več hodil

STUDENEC PRI SEVNICI – Ko sta danes 33-letna Jasmina Župevc iz Dolenje vasi pri Krškem in 39-letni Miran Umek iz Brežic pred več kot šestimi leti vznesena iskala kraj, kjer bi si ustvarila toplo družinsko gnezdo, se jima še sanjalo ni, kakšne težke preizkušnje ju čakajo na novi skupni poti.



Na Studencu pri Sevnici, ob glavni cesti in le dober lučaj od sevniške podružnične osnovne šole, sta kupila staro domačijo. Bila sta zaposlena; Miran še zdaj dela pri zasebniku v Krškem, delo je v treh izmenah, plača ni visoka, a je redna, Jasmina se je usposabljala za novo delovno mesto, a je pozneje ostala brez službe. Vzela sta kredit za obnovo hiše, kajti pod Jasmininim srcem je rasel otrok in želela sta si, da bi prišel v urejeno hišo. Matej je privekal na svet tisto leto, ko sta se preselila. Jasmina je rodila s carskim rezom, a vse je bilo tako, kot mora biti, in starševska sreča je bila popolna. Otrok je lepo rasel in se razvijal in tudi v razvojni ambulanti, kamor so ga občasno vozili, so bili zadovoljni z njegovim razvojem. Shodil je sicer nekoliko pozneje kot vrstniki, 18 mesecev je bil star, a rekli so, da je to normalno in da so nekateri fantje nekoliko počasnejši.



Z denarjem preurejava dom. Otroku pa bi rada uresničila tudi kakšno željo, da bi lahko kam šel, užival, zdaj, ko še lahko hodi.



Neusmiljena diagnoza



Ko je bil star dve leti, je zbolel za bronhitisom, sledila je virusna pljučnica. Matej je pristal v bolnišnici, kjer so opravili vrsto preiskav. Izvidi so pokazali zelo povečane jetrne encime ter senco pri srcu. To je bil znak za alarm. Zdravniki so takoj posumili, da gre za distrofijo, in malega pacienta poslali naprej na ustrezne preiskave. Opravili so še biopsijo mišic in postavili grozljivo diagnozo: duchennova mišična distrofija. To je genetska bolezen, ki prizadene fante in povzroča degeneracijo mišičnega tkiva ter sčasoma smrt. Napovedana življenjska doba je do 30 let.



Mladi starši so bila ob tej neusmiljeni diagnozi, s katero so ju seznanili zdravniki, šokirani. »Sprva nisva verjela, potem sva se spraševala, zakaj ravno najin otrok, pa kdo je kriv in nato kakšno bo življenje z otrokom, ko bo onemogel, ki bo imel cevko za hranjenje, preležanine,« pripoveduje Jasmina. Potem sta se nehala spraševati, saj ju je življenje z bolnim sinom in hitro napredujočo boleznijo postavilo na realna tla. Zdaj je bilo treba razmišljati o drugih stvareh. Kako organizirati življenje, da bo čim bolj znosno za vse, da bo stanovanje prirejeno za invalidski voziček. Matej namreč že zdaj težko hodi, naredi nekaj korakov, ko gredo v trgovino, potem pa ga je treba nesti. Spotakne se ob vsako manjšo oviro in včasih kar na vsem lepem zgrmi na tla, kot bi ga kdo pokosil. Zdravniki so povedali, da se Mateju stanje zelo hitro slabša, zdravil za to bolezen ni. Starši upajo, da bo medicina hitro napredovala in čim prej našla zdravila. »Če bo za našega fanta že prepozno, pa vsaj za druge,« je v usodo vdana Jasmina.



Po steroide v Italijo



Zdaj so Mateju predpisali steroide. »Ponje je treba v Italijo in plačati jih je treba,« pripoveduje Matejeva mama in dodaja, da zavarovalnica strošek za steroide in nekatere druge dodatke poravna, ampak z zamudo. Mateja zelo bolijo noge, zato kupujejo različne kreme in masti, da ga masirajo. Ima tudi tricikel, ki ga je dobil v Soči, a lahko le trikrat obrne pedale, več moči pa nima.



Matej, ki obiskuje sevniški vrtec Ciciban, kjer se odlično počuti, je kar naprej bolan. Vozijo ga na terapije in telovadbo, a imajo samo en avto, s katerim pa se v službo vozi Miran. Želijo si, da bi lahko kupili še enega, že zdaj razmišljajo o tem, da bodo potrebovali avto, v katerega bodo lahko dali invalidski voziček. Treba ga bo peljati v šolo, če ne bo urejenega prevoza, razmišljajo o šoli s prilagojenim programom, čeprav je danes Matej še živahen in sposoben hoditi. A starši, ki vedo, kaj ga čaka na poti v prihodnost, nimajo časa, da bi se smilili sami sebi. Toliko je namreč konkretnih zadev in problemov, ki jih je treba sproti reševati, da nočejo razmišljati o tem, kaj jih čaka jutri, pojutrišnjem. Zdaj sta Miran in Jasmina s pomočjo dobrih ljudi, sokrajanov in organizacij, Rdečega križa, Zveze prijateljev mladine ter raznih zavodov, zbrala nekaj denarja, da sta se lotila dozidave hiše, da ne bo stopnic in ovir. Steno v kuhinji sta prebila, namestila široka vrata, ki vodijo v dograjeni del, da se bo lahko Matej z vozičkom neovirano vozil po hiši. Tudi kopalnica, v kateri sicer še ni opreme, bo prilagojena invalidni osebi, načrtujejo dvigalo za kopalno kad.



Pel bo tudi vrtčevski zbor



Vse to veliko stane, kar z eno plačo in kreditom, ki ga odplačujejo, težko zmorejo. Zato so veseli, da se je Vrtec Ciciban Sevnica odločil pripraviti velik dobrodelni koncert, Cicibanov vrtiljak za Mateja, ki bo danes ob 17. uri v športnem domu v Sevnici. Nastopila bo vrsta glasbenih skupin, tudi vrtčevski pevski zbor, v katerem prepeva Matej, pela bo tudi njegova vzgojiteljica Kaja Pavlič. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ureditvi prilagojenih bivalnih prostorov za Mateja.





Danes ob 17. uri bodo v Športnem domu Sevnica nastopili PPZ Ciciban, Kaja Pavlič, Corona's, Potep, Florjan, Veseli Dolenjci, Ivan Hudnik, Jodel express z jodlarsko kraljico Brigito.



Jasmina in Miran, ki se zavedata, da je življenje zelo kratko, čas pa neusmiljeno beži, si želita, da ne bi vsega časa in denarja namenila zgolj za urejanje prilagojenih prostorov za invalida, otroku bi rada uresničila tudi kakšno željo. »Da bi lahko kam šel, užival, zdaj, ko še lahko hodi,« pravi Jasmina in dodaja, da si tisti starši, ki imajo zdravega otroka, tega ne morejo predstavljati. Toda Jasmina in Miran nista obupala in se znata tudi veseliti. Za začetek današnjega dobrodelnega koncerta. Jeseni pa bo njihov dom napolnil otroški jok. Matej bo dobil sestrico.