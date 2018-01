FOTO: Petčlanska družina ostala brez doma

HRASTNIK – Na desnem bregu Save med Hrastnikom in Zidanim Mostom leži razpotegnjen in zelo redko naseljen zaselek Podkraj. Tu ob strmi rečni strugi ni prav veliko prostora za hiše in naselja. Med redkimi, ki tam živijo, je petčlanska družina Šemsudina Buljugića. Ni besed, s katerimi bi lahko opisali njihovo pretresenost, ko jih obiščemo na nedeljsko jutro, noč po požaru, v katerem so ostali brez vsega.

»Vse je šlo, nič več nimamo, kot cunami je bilo. To je za nas konec sveta, skoraj bi mi počilo srce,« s solzami v očeh pripoveduje 47-letni Šemsudin in si ogleduje pogorišče, ki je bilo včasih njegov dom.



Vse naokoli je polno blata, ki ga prekriva debela plast pene od gašenja, v hlevu ob hiši žalostno bleja nekaj ovc. Šemso, kot mu rečejo prijatelji, ima obe roki povezani, saj je požar hotel sam pogasiti, nato pa reševal, kar se je še dalo.

Gasilci rešili perutnino

Požar v Podkraju je gasilo kar 38 gasilcev iz PGD Hrastnik, PGD Dol pri Hrastniku, pomagali sta še gasilski društvi iz občine Radeče, in sicer PGD Radeče in PGD Jagnjenica. Ostrešje stanovanjsko-gospodarskega poslopja je popolnoma zgorelo. Iz gorečega objekta so gasilci odstranili vnetljive tekočine in plinsko jeklenko ter rešili nekaj perutnine. Na kraju dogodka so bili tudi dežurni električar in policija ter reševalci NMP Hrastnik, ki so na oskrbeli tri poškodovance.



»Nikomur ne privoščim, da bi se mu zgodilo to, kar se je nam. Otroci so jokali, vse je gorelo. Že tako smo težko živeli, jaz sem invalid, pa trije otroci so pri hiši. Samo 240 evrov na mesec dobimo, zato smo se morali zelo truditi, vsak dan boriti za preživetje. Hudo je videti, ko otrok ne more v šolo v naravi, ker nimaš 100 evrov zanj. A so nam takrat v šoli pomagali in zbrali zanj. Zdaj nam je vse zgorelo, vse, kar smo imeli pripravljenega za zimo, vsa drva, vse seno in vsa hrana za živali, otrokom so pogorele sobe, obleka, šolske potrebščine. Pa kuhinja je šla, z vso hrano in vsemi aparati vred. To bo težko popraviti, vse bo treba porušiti, a kako? Najraje bi se kar ubil, kako naj sploh živimo naprej,« se sprašuje.



Samo grablje so cele

Ogenj je izbruhnil v soboto okoli 17. ure, ko so, kot že tisočkrat prej, pripravljali hrano za živali. Nekaj ovc in perutnine imajo, da lahko ob tako nizkih dohodkih preživijo. »Potem pa reče žena, da gori ogenj, ne ogenj, kar hiša. A hiša je ostala, vse drugo je šlo. A bi bilo bolje, če bi pogorela hiša, saj je ta zelo vlažna, zato smo imeli večino stvari spravljenih tukaj, v gospodarskem poslopju. Vsega tega ni več. Nedavno sem kupil 130 bal sena in koruzo, vse je bilo polno, zdaj pa ni nič več. Tudi vsi stroji v hlevu, od šrotarja in frezarja do mešalca, so šli, samo ene navadne grablje še imamo.«

Obupanemu očetu se pridruži hči Sumeja, 14 let ima in hodi v osmi razred, čeprav je videti starejša, verjetno je k temu prispevala tudi huda noč. »Kakšno je to bilo!« pripoveduje najstnica. »Oči je kar v ogenj tekel, da bi rešil, kar se je dalo. Pa je lahko rešil samo naše dokumente, potem so ga gasilci morali kar ustaviti. Grozno strah nas je bilo, da bo eksplodirala še plinska bomba. Vse mi je pogorelo, vse obleke, vse šolske potrebščine in vse knjige. Še dobro, da so mi sosedje dali nekaj obleke,« razlaga in nam ponudi kavo, eno redkih stvari, ki niso zgorele v požaru.

Pomoč za pogorelce

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Buljugićevim iz Podkraja, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Buljugićeve, sklicna številka 7202. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Petčlanska družina, od otrok sta pri hiši poleg Sumeje še 10-letni in 20-letni sin, je zaradi požara ostala brez strehe nad glavo. Začasno so jim ponudili prenočišče in hrano v bližnjem planinskem domu Gore. A to je seveda samo začasna rešitev. Ko Šemsudina povprašamo, kako naprej, kje bodo spali in kaj bodo jedli, se mu oči spet orosijo. »Nič ne vem. Nihče nam ni nič povedal, nihče nas ni poklical. Za dan ali dva dni hrane imamo. Še dobro, da so nam sosedje prinesli oblačila in nekaj bal sena za živali. Pa hčerko je poklicala njena razredničarka in jo potolažila, da bodo v šoli poskusili pomagati. A to je vse, nihče z občine nas ni poklical in nam ponudil pomoči. Res je, da je nedelja. Vi ste prvi, neizmerna hvala vam,« je nekoliko začuden Šemsudin.

A družina v svoji nesreči vseeno ni čisto sama. Med našim pogovorom sta iz nekaj kilometrov oddaljenega Hrastnika že prihitela prijatelja, ki sta slišala za požar pri Buljugićevih in sta jim ponudila pomoč. »Bomo že kako, naredili bomo vse, kar je v naši moči, da jim bomo pomagali. Dobri ljudje so, z dobrim jim je treba vrniti,« sta zagotovila prijatelja in se takoj lotila ogledovanja pogorišča. »Najbolj bi potrebovali seno za živali, oblačila, drva. Se bomo že kako znašli, čeprav smo ostali na cesti,« je sklenil Šemsudin.