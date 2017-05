FOTO: Patrik (18) izgubil bitko

METLIKA – Upanje, pravijo, umre zadnje. Do zadnjega so Patrikovi domači upali, da se bo njegovo mlado telo zoperstavilo zahrbtni bolezni, raku, a kruta usoda je hotela drugače: Patrik Malatestinić iz Metlike je minuli vikend izgubil boj za življenje, umrl je dober mesec pred svojim 19. rojstnim dnevom. Včeraj so se številni prijatelji in znanci poslovili od njega na pokopališču ob cerkvi sv. Roka v Metliki.



Ob njegovem preranem grobu so se zbrali tudi njegovi sošolci, tako tisti, s katerimi je delil osnovnošolske klopi, kot srednješolci. Niso ostali le brez sošolca, izgubili so tudi iskrenega prijatelja, umirjenega, zadržanega, preudarnega, odkritega in poštenega fanta, polnega načrtov za prihodnost. »Občudovali smo tvoje znanje angleščine, ki si ga osvajal z levo roko, tvoje risarske sposobnosti, ob katerih smo se spraševali, ali niso fotografije. Neizmerno si užival v kolesarstvu. Bil si živa enciklopedija avtomobilizma. Užival si v vožnji. Dokler ni življenjske volje in energije, sistematično kopičenega znanja presekala bolečina, za katero so ugotovili, da jo povzroča težka bolezen,« je Patriku v slovo v imenu sošolcev srednje strojne šole s Šolskega centra Novo mesto dejal sošolec Jošt Štrucelj.

