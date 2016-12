FOTO: Pastirca Manca in Vinko na kavici po 70 letih

Marijani in Vinku so se pridružili še v. d. direktorja Doma Taber Zdravko Kastelic in zakonca Manca in Marjan Kastelic, po domače Bankova s Prebačevega. Foto: Janez Kuhar

CERKLJE NA GORENJSKEM – »Čisto vse sem že doživela, samo umrla še nisem. Izobrazbe res nimam, ampak delati pa znam skoraj vse!« To so besede najstarejše stanovalke Doma Taber v Cerkljah na Gorenjskem, 98-letne Marijane Lavrič, po domače Kočarjeve Mance, iz Trboj. Kljub častitljivi starosti preseneti s pozitivno energijo in močno voljo do življenja. Še vedno je vedrega duha in polna zgodb, ki jih je napisalo življenje.



Rodila se je v Trbojah 31. januarja 1918 v veliki družini kot zadnji, deseti otrok. Ko je bila stara 11 let, ji je umrla mama in potem je bilo zelo hudo, saj včasih doma niso imeli niti za kruh. Z dvanajstimi leti je odšla služit, med vojno je hodila v nemško šolo, po vojni pa je bila tri mesece celo zaprta v Šentvidu, ker je bil njen brat pri domobrancih. Preživela je, brata pa so ubili.



Januarja 1950 se je poročila s Tonetom. Dogovorjeno je bilo, da se na poroko v Kranj odpeljata z avtom, a zaradi sneženja so raje vpregli konje. Ohceti se še dobro spominja, pripravili so jo v šoli v Trbojah.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«