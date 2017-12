FOTO: Pahor začel mandat: »Najmlajšim državljančkom« obljubil sladoled

LJUBLJANA – Ceremonial z vojaškimi častmi in pregledom gardne enote Slovenske vojske (SV), ki je bil danes pred predsedniško palačo, je naznanil uradni začetek drugega mandata predsednika republike Boruta Pahorja. Po ceremonialu sta Pahor in njegova partnerica Tanja Pečar prisotne povabila na ogled predsedniškega urada. Pahor jih je v uradu tudi nagovoril.

Sreča je na strani pogumnih

Predsednik Pahor je v krajšem nagovoru predvsem pozdravil prisotne in se jim zahvalil za obisk. Zaželel jim je »zelo doživete« božične praznike v krogu ljudi, ki jih imajo radi, in srečo tudi v novem letu. Posebej je nagovoril »najmlajše državljančke« na slovesnosti in jim obljubil sladoled po ogledu predsedniške palače. Po nagovoru je veleposlanik Japonske v Sloveniji Keiji Fukuda predsedniku republike izročil osebno čestitko cesarja Akihita ob nastopu novega mandata.

Foto: Tomi Lombar

Prvič z vojaškimi častmi in pregledom gardne enote SV

Tokratni uradni začetek mandata predsednika republike je bil prvi doslej, ki ga je spremljal ceremonial z vojaškimi častmi in pregledom gardne enote SV. Predsednik Pahor je v spremstvu Pečarjeve prišel iz smeri Gregorčičeve ulice na Prešernovo cesto. Njun prihod je pospremil policijski orkester z igranjem koračnice. Orkester je nato zaigral himno, sledilo pa je predsednikovo povabilo prisotnim na slovesnost v prostorih urada. Dogodek je popestril nastop ženskega pevskega zbora Carmen manet. Ogled predsedniške palače je potekal pod strokovnim vodstvom državnega protokola. V petih letih, odkar v uradu potekajo dnevi odprtih vrat, so zabeležili že okoli 11.000 obiskovalcev.