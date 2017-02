FOTO: Pahor z romantičnim šopkom k Angeli Merkel

BERLIN, LJUBLJANA – Predsednik države Borut Pahor se je v okviru neformalnega obiska v Nemčiji danes v Berlinu sestal z nemškim kolegom Joachimom Gauckom in kanclerko Angelo Merkel, ki ji je prinesel šopek rož.

»Vsi pogovori z Nemčijo so za Slovenijo velikega pomena,« je poudaril Pahor. »Ne samo zato, ker je Nemčija naš daleč najpomembnejši gospodarski partner, ampak ker je pomembna, zelo vplivna evropska država in v tem trenutku na njenih ramenih visi veliko evropskih problemov in tudi rešitev,« je pojasnil v izjavi po obeh srečanjih v Berlinu.

Glede srečanja z Merklovo je Pahor opomnil, da »ni običajno, da bi se nemška kanclerka srečevala s predsedniki držav, če ne gre za uradni obisk«. Pa vendarle sta se »slabo uro zadržala v pogovorih, ki pa niso bili povezani z bilateralnimi vprašanji, ampak s prihodnostjo EU«, predvsem pa z varnostnimi in političnimi težavami na obrobju EU.

Glede prihajajočega obiska v Rusiji je dejal, da »to, da potujem v Rusijo in se srečam s Putinom, da bomo podpisali pogodbe, ki so zelo pomembne za slovensko gospodarstvo, ne moti nikogar«. Razloga sta dva: prvi, da se iz Rusije Pahor nato podaja v Ukrajino, drugi pa, da »vsi dobro vedo, da moj obisk v Rusiji ni povezan le s sebičnimi interesi Slovenije, da okrepi gospodarsko sodelovanje, ampak tudi z našo iskreno željo, da skupaj najdemo rešitev za ukrajinsko krizo, ki bi pripeljala do otoplitve odnosov med EU in Rusijo«, je še dodal v izjavi, ki so jo posredovali iz njegovega urada.