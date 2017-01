FOTO: Pahor v porodnišnici: prva letos je Eva

LJUBLJANA – Predsednik republike Borut Pahor je prvi dan novega leta obiskal dežurni ekipi ginekološke klinike in reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

V porodnišnici pa je obiskal mamico novorojenke Eve, prve deklice, rojene v slovenskih porodnišnicah v letošnjem letu. Prvi dojenček je bil sicer fantek, ki se je rodil minuto čez polnoč v Kranju.

V letu 2016 so imeli v ljubljanski porodnišnici sicer 5952 porodov, v katerih se je rodilo kar 198 parov dvojčkov, v zadnjem mesecu leta pa so se dvakrat rodili tudi trojčki, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Pahor se je srečal še z dežurno ekipo reševalne postaje UKC Ljubljana. V pogovoru s predsednikom sta vodja izmene reševalne postaje Damjan Remškar in vodja reševalne postaje Andrej Fink povedala, da se v zadnjih letih posvečajo spremembam in da je oprema ljubljanske reševalne postaje primerljiva s svetom. Veselijo se nujno potrebnih novih prostorov, ki jih bodo dobili kmalu.