FOTO: Pahor v novem audiju, Brglez v novi škodi

LJUBLJANA – Država je v začetku leta delno obnovila vozni park vozil za prevoz nekaterih varovanih oseb. Med drugim se v novih vozilih zdaj vozita predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Milan Brglez, v 12 let starem audiju A8, ki ima prevoženih že 315.000 kilometrov, pa se še vedno prevaža ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar.

Brglez in Pahor v novem

Nepovezana poslanka Alenka Bratušek je v pisnem poslanskem vprašanju ministrici za notranje zadeve spraševala, kako se določajo kriteriji o primernosti vozila, ki ga policija namenja za potrebe prevoza takega funkcionarja. Ob tem je izpostavila novo vozilo, s katerim se prevaža Milan Brglez.

Kot je razvidno iz odgovora ministrice Györkös Žnidarjeve, je policija od leta 2005 za prevoze predsednika državnega zbora uporabljala audi A8 4.2, katerega nabavna vrednost je bila 69.917,54 evra. Od februarja letos pa za prevoze predsednika državnega zbora policija uporablja škodo superb 4x4, ki jo je policija nabavila prek poslovnega najema za obdobje petih let. Kot je navedeno, je okvirna nabavna cena tega vozila 45.000 evrov.

Pahorjev stane kar 130 tisočakov

Z novim vozilom se zadnji mesec prevaža tudi predsednik republike Borut Pahor. Kot je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje, se je od leta 2006 za prevoz predsednika republike uporabljalo audi A8 6.0 Q L AUT, ki je bilo letos po prevoženih 349.094 kilometrih izločeno iz prometa. Nabavna vrednost tega vozila je znašala 134.696,78 evra. Nov audi A8 4.0 TFSI LWB za prevoz predsednika republike, ki je bil letos nabavljen prek poslovnega najema za obdobje petih let, pa je vreden približno 130.000 evrov.

Enak audi, kot se je do marca letos uporabljal za prevoz Pahorja, se je do pred dvema letoma uporabljal tudi za prevoze predsednika vlade. Leta 2015 je generalni sekretariat vlade nabavil BMW, kakšnega in za kakšno vrednost, pa v odgovoru na poslansko vprašanje ni natančneje navedeno. Audi je za prevoze drugih varovanih oseb sicer služil še do začetka letošnjega leta, ko so ga po prevoženih 335.821 kilometrih izločili iz prometa.

Za prevoz ministra za zunanje zadeve je bil od leta 2006 v uporabi audi A8 4.2 FSI Q L AUT, ki je bil ob nabavi vreden 104.401,09 evra. Od leta 2015 dalje pa ministra Karla Erjavca prevažajo z enim izmed audijev A6, ki jih je tega leta nabavil generalni sekretariat vlade.

Ministrica je skromnejša, njen ima že 315 tisoč kilometrov

Z najstarejšim vozilom se očitno prevaža prav ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Kot je razvidno iz odgovora poslanki Bratuškovi, se je za prevoze ministra za notranje zadeve od leta 2006 do leta 2014 uporabljal audi A8 4.2 FSI Q L, ki je bil ob nabavi vreden 104.401,09 evra. Leta 2014 so to vozilo ob prevoženih 235.487 kilometrih prerazporedili na manj obremenjeno področje varovanja. Za prevoz ministrice Gjörkös Žnidarjeve pa se od tedaj uporablja Audi A8 4.2 iz leta 2005, ki ima trenutno prevoženih 315.000 kilometrov.