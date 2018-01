FOTO: Pahor obiskal Tineta, ki se je rodil uro pred njegovim prihodom

JESENICE – Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Splošno bolnišnico Jesenice, kjer se je srečal z dežurnima ekipama ginekološko-porodniške službe in urgentnega centra, ki sta silvestrovo in novoletni dan preživeli na delovnem mestu. Obiskal je tudi prvega novorojenčka v jeseniški bolnišnici, ki je na svet prijokal malo pred poldnevom.

Rojen je uro pred predsednikovim prihodom

Deček Tine se je rodil le kakšno uro pred prihodom Pahorja. Ta mu je zaželel veliko miru, zdravja in življenja v okoliščinah, v katerih bi lahko razvijal talente, ki bi njemu in njegovim otrokom omogočili srečno življenje. »Prav mogoče je, da bo dočakal leto 2118. Glede na napredek medicine je to ne samo možno, ampak tudi zelo verjetno,« je v izjavi za medije dejal predsednik republike.

Nič ni bolj novega v novem letu, kot je rojstvo otroka, ki je po Pahorjevih besedah vedno povezano z upanjem. Medicinskemu osebju, ki se na vso moč trudi, tudi ko je upanje na preizkušnji, se je zahvalil za požrtvovalno delo. Zahvalil se je tudi vsem ekipam in posameznikom povsod po Sloveniji, ki so božične in novoletne praznike preživeli na delu in nesebično skrbeli, da smo ostali lahko bili brezskrbni, mirni in varni. Zaželel jim je zdravja, uspehov in medsebojne pomoči.

Pahor si je ogledal tudi prostore prenovljenega urgentnega centra, ki so po besedah vodje urgentne dejavnosti Roberta Carottija ena največjih pridobitev, ki jih je jeseniška bolnišnica pridobila v 70 letih. Opozoril pa je, da stara stavba bolnišnice ne zmore več kapacitet, ki jih prinaša prenovljeni urgentni center. Kot eno od nalog je izpostavil idejo o novi gorenjski bolnišnici.