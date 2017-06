FOTO: Padel z balkona, pristal na vozičku

NOVO MESTO, GORENJI VRH PRI DOBRNIČU – Pred petimi leti se je Senadu Alukiću z Gorenjega Vrha pri Dobriču podrl svet. Aktiven podjetnik, fasader in zidar, torej še kako vajen dela na višini, je padel z lastnega balkona, ko je šel zvečer pogledat psičke. Pozabil je, da so odstranili ograjo, ker so nameravali namestiti novo, in zgodila se je nesreča, ki mu je življenje povsem postavila na glavo.

»Sprva sem bil v nezavesti, ko pa sem prišel k sebi, sem začel vpiti na pomoč. Soseda je šla po naključju mimo in me je našla. Takrat nisem čutil telesa, a sem mislil, da je kaj narobe z glavo, ker sem se prestrašil. Roke so bile na začetku še gibljive, noge pa negibne. A v tistem trenutku si nisem niti dovolil pomisliti, da imam poškodovano hrbtenico,« je tisti mrzli jesenski nedeljski večer opisoval 57-letni Senad in priznal, da je vseskozi mislil in upal, da se bo njegovo stanje izboljšalo, tudi takrat, ko so ga zdravniki in fizioterapevti pripravljali na to, kako živeti s tako težko invalidnostjo.

