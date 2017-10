FOTO: Opeharjeni kupci: plačali tisoč evrov in več, zdaj od prodajalca ni glasu

LJUBLJANA, GRADIŠČE – Si predstavljate, da za vrata vnaprej plačate več kot 1000 evrov, na koncu pa ostanete brez vsega? To se je zgodilo kar veliko strankam znanega podjetja Val, ki je bil več kot 40 let vodilno podjetje na področju protivlomnih vrat. »Šestindvajsetega maja smo vplačali 1165 evrov in rekli so nam, da jih bomo najpozneje do konca avgusta dobili. To se nato ni zgodilo, in ko smo jih poklicali, so rekli, da bodo prišli 29. septembra,« nam pripoveduje Alenka Dekleva, ena od osmoljenih strank podjetja. Zdaj seveda želi vrnitev denarja.

Ker se ji konec septembra nihče ni oglasil, je še enkrat klicala v podjetje.

