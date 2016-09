FOTO: Okoli Ljubljane vse stoji

LJUBLJANA – Petkovo jutro je na cestah, ki vodijo v mestna središča, in na mestnih obvoznicah postreglo s pravim kaosom.

Daljši zastoj je na ljubljanski zahodni in severni obvoznici med razcepom Kozarje in Bežigradom proti razcepu Zadobrova in Štajerski.

Gost promet z zastoji:

na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in predorom Golovec proti razcepu Malence, občasno zapirajo predor, ter med predorom Golovec in Bizovikom proti razcepu Zadobrova, Štajerski;

na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri razcepa Kozarje.

