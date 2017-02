FOTO: Ogenj uničil dom 6-članski družini

HRASTNIK – Ko se je v soboto zvečer Andrej Vidič odpravljal iz Hrastnika na nočni šiht v Krško, zaposlen je v papirnici Vipap Videm, ni slutil, da bo tisto noč njegov delovnik veliko krajši kot običajno. Njegova Mojca Horvat ga je namreč poklicala že nekaj po 23. uri in mu rekla, da doma gori. Andrej se je nemudoma odpravil proti tri četrt ure oddaljenemu Hrastniku, a kaj dosti ni mogel več pomagati. Ognjeni zublji so do takrat že uničili stanovanje, v katerem sta Andrej in Mojca živela skupaj s štirimi sinovi, starimi od štiri do deset let.



Gasilci so bili o požaru v stanovanju starejše večstanovanjske hiše na Cesti 1. maja obveščeni malo pred 23. uro. Krajanom je uspelo še pred prihodom gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik mesto, Steklarne Hrastnik in Dola pri Hrastniku delno omejiti požar, a je ta kljub vsemu uničil stanovanje šestčlanske družine. Ogenj so dokončno pogasili, preventivno pregledali druge prostore in iz objekta evakuirali sedem ljudi, v nadaljevanju pa so hrastniški reševalci nujne medicinske pomoči na kraju dogodka oskrbeli krajana, ki se je nadihal dima, in krajanko, ki je bila opečena po rokah, je pisalo v uradnem obvestilu o požaru.

