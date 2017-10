FOTO: Odstopa od predsedniške tekme! Zaradi groženj v bolnišnici

NOVO MESTO – »Konec je moje prve mavrično pisane politične izkušnje, v kateri so žal morale prevladati temnejše in bolj mračne barve,« je na facebooku zapisal Žiga Papež, ki je do nedavnega še zbiral podpise za predsedniško kandidaturo, zdaj pa je jasno, da se za predsedniško funkcijo ne bo potegoval. Zaradi zdravstvenih težav je namreč pristal v bolnišnici. Njegov spodnji zapis je nelektoriran.

»Na začetku, ko sem najavil boj za predsedniški stolček, sem se v bitko podal kot komik. Po objavi mojega predstavitvenega videa, pa sem začel prejemati zares veliko pozitivnih sporočil. Ljudje so me vzeli za resnega kandidata! Od tistega trenutka dalje sem sklenil, da bom svojo idejo komičnega lika ovrgel in postal pravi kandidat poštenega slovenskega naroda. Enostavno nisem mogel razočarati vseh ljudi, ki so mi dajali podporo in računali name. V zadnjih 3 mesecih sem s svojo ekipo dobrih, iskrenih prijateljev močno garal! Mediji so napovedovali, da ne bom zbral niti 500 podpisov. V mesecu dni pa smo jih zbrali neverjetnih 4087, pri tem pa sem v celotni kampanji porabil natanko 560eur. Dokazal sem, da lahko tudi majhen in nepomemben Slovenec, ki ima veliko volje in dela trdo, doseže prav vse!«

A ko je prvič zares ugledal pravo luč politike, je začel prejemati sumljive klice z neznane številke.

»Prvih nekaj klicev je bilo popolnoma neškodljivih, vse sem sprejel kot nekakšno šalo. Vsak nadaljnji klic, pa je vseboval vse več in več groženj. V zadnjem klicu pa so mi že grozili z družino... Klic se je zgodil ravno ob nepravem trenutku. Doživel sem kolaps, tako fizičen kot psihičen. Stanje moje sladkorne bolezni se je močno poslabšalo, zato sem bil za nekaj dni prisiljen ostati v bolnišnični oskrbi.«

28. septembra se je iztekel rok, do katerega je še bilo mogoče zbirati podpise podpore in vlagati kandidature na Državno volilno komisijo. Papež jih je vsaj po objavah na facebooku prenehal zbirati 23. septembra. Zbrati bi jih moral 5000.

Papež pravi, da so njegovi cilji visoki, da se bo vrnil še močnejši in da bo javno izpostavil ljudi, ki nas vodijo, izkoriščajo, zavajajo, uničujejo ...