FOTO: Odrezane od sveta rešujejo šele po enem letu!

TURJE – Ko je pred letom dni močno deževje s točo in orkanskim vetrom zajelo območje občine Hrastnik, si krajani tamkajšnjega zaselka Turje niti v sanjah niso predstavljali, da bodo v zgolj nekaj minutah doživeli pravi sodni dan. Plazovi so se sprožali drug za drugim, narasle vode so z namočeno zemljo v trenutku poplavile ceste, ki vodijo skozi kraj. Kamenje iz obcestnih jarkov je voda raznesla po bližnjih travnikih. Nič čudnega torej, da je le dan po uničujočem neurju domačinka Štefka bentila, kako tudi zaradi tega najbolj trpijo tisti, ki živijo od kmetijstva. Na to so opozorili pri Košičevih, kjer so med košenjem trave velikokrat naleteli na velike kamne, ki so jim poškodovali kosilnice. »Bilo je kot sodni dan. Voda je drla in premaknila bale,« se je tistih minut spominjal Tomaž Košič.

