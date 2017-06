FOTO: Odrezali so ji prste, nato je začela slikati

ŠMARJE - SAP –Preden so se barve podale na njena platna, se je Jožica Križan, ki domuje v Gajničah v bližini Šmarja - Sapa, podala na popotovanje v osrčje afriške celine. V Gani jo je pičil komar mrzličar – prenašal je torej malarijo, nalezljivo bolezen, ki je lahko tudi usodna, saj po nekaterih uradnih podatkih na leto prinese smrt v kar treh milijonih primerov.



Odrezali so ji prste

»Preventivno medicinsko sredstvo, ki ga je treba jemati en mesec pred potovanjem, ima toliko stranskih učinkov, da se redko kdo odloči zanj, niti jaz se nisem. No, pa se je zgodilo tisto, kar se ne bi smelo. Komar mrzličar, prenašalec bolezni, me je pičil.« Danes 54-letnica je hudo zbolela. »Bilo naj bi tako, kot da bi obolel za močnejšo obliko gripe. Pri meni so se pokazali večji problemi. Kmalu so mi morali amputirati vse prste na nogah.«

