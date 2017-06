FOTO: Odkrili Trubarjevo pravo rojstno hišo

V Temkovem mlinu je do 70. let prejšnjega stoletja še mlel Jože Pečnik. Foto: Boris Dolničar

RAŠICA – Čeprav je oče prve slovenske knjige Primož Trubar v svojih delih večkrat jasno navedel, da se je rodil na Rašici pri Turjaku, pa ni nikoli natančno razkril lokacije rojstne hiše. Edina delna omemba izvira iz leta 1558, ko je zapisal, da je ta »per Rastčici«, torej ne v sami vasi, ampak v njeni bližini. »Sklenjena vrsta turjaških urbarjev je razkrila neizpodbitno dejstvo, da Primožev oče Mihelj Malnar ni gospodaril na Temkovem mlinu, v katerem je od leta 1986 urejena Trubarjeva spominska domačija, temveč približno 400 metrov stran v Šklopovem mlinu pod Kukmako. Nekaj časa je bil njegov oče hkrati gospodar dveh kmetij v vasi Rašica in pozneje posestnik kmetije na Kukmaki, toda v času Primoževega rojstva je premogel samo omenjeni mlin,« nam je najprej pojasnil dr. Boris Golec, znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani.



Po zgodovinarjevih besedah turjaški urbarji in nato od srede 18. stoletja drugi pisni viri ne puščajo nikakršnega dvoma ne o lastnikih in legi mlina Mihelja Malnarja ne o drugih dveh mlinih pri Rašici: Temkovem in Mustarjevem. Za vse tri raške mline lahko sestavimo skoraj popoln seznam gospodarjev vse od 1464. do danes. Gre za enkraten primer na Slovenskem, saj nimamo za nobeno drugo zemljiško gospostvo tako dobro ohranjenih urbarskih virov kot prav za Turjak.

