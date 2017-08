FOTO: Odklenili vrata Vilkovega poslednjega počivališča

LJUBLJANA – »Prelepa zelena Begunjščica, zame najlepša si vseh gora.« To so verzi, vtkani v vižo, ki jo je Vilko Ovsenik ustvaril z bratom Slavkom Avsenikom in je bila Vilkova najljubša. Na ljubljanskih Žalah, pri kapelici oziroma grobnici rodbine Predovič, ki je zadnji dom arhitekta Avsenikove glasbe Vilka Ovsenika, pa jo je na klarinet zaigral član Alpskega kvinteta Franjo Maček. S tem so se tudi številni glasbeniki dostojno poklonili Vilku in se mu zahvalili za vse ustvarjeno, kot je poudaril Simon Golobič, pobudnik in hkrati organizator poslednjega slovesa.

Na ljubljanske Žalah, kjer je vrata kapelice v imenu Vilkove družine odklenil Sašo Avsenik, so prišli številni znani glasbeniki. Franc in Hermina Šegovc (Štirje kovači), Janez Per, Franjo Maček in Edi Semeja v imenu Alpskega kvinteta, pa Fanta s Praprotna Andrej Bergant in Janez Dolenc. Vilku so se prišli poklonit tudi Rudi Poljanšek pa Vito Muženič ter brata Ive in Miha Dovžan, čigar citre ne bodo nikoli pozabljene. Pa Robert in Renata Smolnikar, harmonikar Kvinteta Dori Boris Razboršek in mnogi drugi. Tudi Miha Kralj, pionir jugoslovanske elektronske glasbe, čigar najbolj znano Andromedo smo poslušali kot podlago ob počasnih posnetkih smučarskih letalcev. »Vilko je bil moj prvi producent pri skupini Prah. Pozneje sem začel komponirati elektronsko glasbo na sintesajzerju in ga tudi prosil za mnenje. Bil je presenečen. Ker pa na RTV teh posnetkov niso hoteli sprejeti, mi je svetoval, naj se obrnem na Borisa Kovačiča, ki jih je poslal v Beograd, tam pa so jih takoj vzeli. Vilko je bil torej tisti, ki me je usmeril na prava vrata, zato sem mu res hvaležen,« je dejal Kralj.

Takšnih ni več

Da je bil Vilko velik strokovnjak, perfekcionist, ki je imel posluh za vse glasbene zvrsti, je poudaril tudi Drago Hriberšek, ki je z njim preživel veliko časa na studijskih snemanjih. »Takšnih ljudi, kot je bil Vilko, žal ni več,« pa je poudarila tudi Nevenka Rihter Peče, direktorica Založbe Obzorja, Helidon. »Res je bil doma na vseh glasbenih področjih, tudi v klasiki in jazzu. Sploh pa ni bil le producent in programski vodja vseh 30 let v naši založbi, ampak tudi mentor mnogim, ki jih je prepoznal kot talentirane. In takim je vedno pomagal. Večina glasbenikov je šla skozi njegove roke. On je bil tudi tisti, ki je začutil, da bi bila glasbena založba nujna v Sloveniji. S takratnim direktorjem Založbe Obzorja Maribor se je dogovoril, da so leta 1967 pridobili prostore v Ljubljani, aprila 1968 pa je pod njegovo taktirko pri Helidonu že izšla prva plošča. In vse, kar pri nas vzamemo v roke, je njegova zapuščina,« je poudarila Rihter Pečetova.

Da je bil odličen glasbeni kolega, je poudaril tudi Vito Muženič: »Svet bo brez njega veliko bolj prazen, a smo lahko veseli, da smo ga imeli, saj so takšni ljudje redki.«



Festival Avsenik Begunje na Gorenjskem bodo ta konec tedna gostile že četrti Festival Avsenik. Na festivalu, ki je pomemben tudi za radovljiški turizem, bo nastopilo več kot 20 glasbenih skupin. Največja narodno-zabavna prireditev v Sloveniji bo posvečena nedavno preminulemu Vilku Ovseniku. Posebno pozornost mu bodo namenili danes, festival pa bo potekal še jutri.