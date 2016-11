FOTO: Odkar je mož minister, ji cvetijo proračunski posli

Odvetnica in minister, žena in mož. Foto: Mediaspeed

LJUBLJANA – Osupljivo. Podatki protikorupcijske komisije kažejo, da so ženi Gorana Klemenčiča, včasih predsednika komisije, Nini Zidar Klemenčič, prihodki iz proračuna opazno poskočili, odkar je njen mož minister za pravosodje. Poglejte graf.

Mož v politiko, njej pa bajni denarci

Podatki iz Erarja, aplikacije Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), kažejo, da je znani odvetnici posel s proračunskimi uporabniki precej poskočil, odkar je njen mož vstopil v politiko. To je bilo sredi leta 2014, prihodki njegove žene pa so – tako kažejo uradni podatki – od takrat poskočili, vsaj tisti, ki prihajajo od proračunskih, torej javnih uporabnikov.

Spodnji grafikon jasno kaže, da je Zidar Klemenčičeva samo julija 2014 iz proračuna dobila krepko več kot 30.000 evrov. Potem so se njeni prihodki sicer nekoliko zmanjšali, a so ostali na precej višji ravni kot v mesecih in letih pred tem. Skoraj 20.000 evrov je od proračunskih uporabnikov dobila še oktobra 2014, lanskega decembra in letošnjega januarja, okoli 25.000 pa lani septembra.

V času, ki ga prikazuje spodnji grafikon, je največ dobila od Skupine Nove KBM (v likvidaciji) (več kot 183.000 evrov), Občine Škocjan (30.000 evrov), RTV Slovenija (več kot 20.000 evrov) in okrožnega sodišča v Mariboru (več kot 15.000 evrov).

Največji in redni plačnik: banka v likvidaciji

Od novembra 2014 se v preglednici redno pojavlja ime KBM-Leasing, d. o. o., Skupina Nove KBM – v likvidaciji. Ta je Zidar Klemenčičevi prvi mesec nakazala 4646,37 evra, naslednji mesec pa že več kot 5700 evrov. Nakazila te banke odvetnici so se potem povečala na več kot sedem tisočakov, najviše pa poskočila septembra 2015, ko je od banke dobila kar 25.217,40 evra. Potem so se nakazila spet zmanjšala, nazadnje, letošnjega aprila, je bilo nakazilo malo večje od 13.500 evrov.

Julija 2014 je največ, kar 30.000 evrov, dobila od občine Škocjan. Zidar Klemenčičeva je sicer znana, da v zvezi s pravico do vode zastopa tamkajšnje Rome.

RTV Slovenija je Zidar Klemenčičevi v nekaj letih nakazala 20.669,06 evra, največ februarja 2010 (več kot devet tisočakov), nazadnje pa lanskega oktobra. Med tistimi, ki so denar nakazovali tej znani odvetnici, so tudi državno pravobranilstvo, sodišča, centri za socialno delo, bolnišnice, ministrstva, Slovenske železnice, različni zavodi in državne družbe. Podatki od konca leta 2005 do zdaj kažejo, da je Klemenčičeva kot odvetnica samo tu zaslužila skoraj 400 tisočakov. Koliko je še zaslužka od drugih, si lahko le predstavljamo.

Po poteh Mira Senice?

Katarina Kresal in Miro Senica. Foto: Aleš Černivec, Delo

Za primerjavo: s proračunskimi uporabniki je bajno služil tudi njen odvetniški kolega Miro Senica. Samo aprila 2003 je tako prejel skoraj 900.000 evrov (!), v naslednjih mesecih pa precej manj, a še vedno veliko – maja 2008 na primer skoraj 75.500 evrov. V času od leta 2003 mu je največ izplačalo ministrstvo za finance (909.987,54 evra), na drugem mestu pa je z nekaj več kot 100 tisočaki Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Senica je v letih od 2003 do 2010 redno dobro služil s proračunskimi uporabniki, potem pa le še občasno – nazadnje je zabeležen podatek iz lanskega februarja, ko je od Eko sklada dobil 3819,41 evra, kar navsezadnje tudi ni slabo.

Njegova partnerica je postala ministrica za notranje zadeve ob koncu leta 2008, ko je Senica začel služiti z Mestno občino Ljubljana, na seznamu njegovih plačnikov pa se je bolj ali manj redno pojavljajo tudi ministrstvo za notranje zadeve (februarja 2009 mu je nakazalo 1228,74 evra).