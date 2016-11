FOTO: Od sveč, ki so se bohotile, ostale tone škodljive plastike

LJUBLJANA – Kot kaže, pozivi, naj prižgemo kakšno svečo manj, ne zaležejo. Tudi ljubljanske Žale so v teh dneh prepolne sveč, ki so sicer namenjene spominu na ljubljene, a na koncu od njih ostanejo le še moteči in okolju škodljivi kupi plastike.

Teh je iz leta v leto več, čeprav vse pogosteje poslušamo, kako je to škodljivo in konec koncev tudi nepotrebno. Zdi se namreč, da je treba na posamezen grob v tem času postaviti čim več sveč. Ali pa vsaj več, kot jih je na sosedovem ...

Sveče vsepovprek

Zgornje fotografije so nastale pretekli četrtek, dva dni po prazniku dneva spomina na mrtve. Na Žalah smo našli kupe sveč, še gorečih in že dogorelih, ki ležijo vse povprek, tudi na travi in po poteh. Da to ni videti najlepše, je odveč poudarjati, še posebej pa bodejo v oči kupi odpadnih sveč, ki jih je treba nekam odpeljati, predelati in ne nazadnje, po logiki sodeč, vse to tudi plačati.



Koliko je odpadnih sveč?



»Teža odpadnih nagrobnih odpadnih sveč, ki jih na pokopališču Žale letno oddamo, niha, ker odvoz ne poteka kontinuirano. V letu 2012 smo oddali 175 ton odpadnih sveč, leta 2013 121 ton, leta 2014 131 ton, 2015 220 ton, v prvih osmih mesecih leta 2016 pa 87 ton odpadnih sveč.«

Odvoz je brezplačen, pravila pa ... Kot da jih ni

Kdo je odgovoren za odvoz vseh teh odpadkov in kdo to financira, smo se pozanimali na Žalah. Mojca Hucman, vodja splošne in tržne dejavnosti, nam je povedala, da na Žalah sicer velja sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki bi, če bi vsi obiskovalci spoštovali pravila, močno olajšal ravnanje z odpadki. »Ker pa ni tako, moramo kljub ločenim zabojnikom na pokopališču Žale še vedno fizično, na deponiji, pregledati in ločiti vse odpadke.«

Sveče predajajo več podjetjem, ki se ukvarjajo z odpadki, na vprašanje, koliko odvoz sveč stane in kdo ga financira, pa na Žalah odgovarjajo le takole: »Oddaja in prevzem sveč sta po zakonu brezplačna.«

Še vedno ljubimo plastiko

Pred časom so tudi oni pristopili k projektu Prižgite svečo manj, pravijo pa, da ponujajo tudi steklene, papirnate in druge okolju prijaznejše sveče. A videti je, da se te različice ljudi ne dotaknejo preveč.

Še vedno imajo najraje klasiko – plastiko, povrhu vsega pa še vedno ne ločujejo odpadkov, čeprav je že splošno znano, da je tako še najboljše. In prav nič ne bo narobe, če se namesto gore sveč ob prvem novembru na pokojne svojce raje spomnimo večkrat na leto, morda tudi brez sveče.

