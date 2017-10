FOTO: Od gostilne ostale razvaline

Ko sem se pred 56 leti priženila na Kovačevo domačijo k Škuljevim, je v sosednji hiši, po domače pri Brinščku, kjer je bila na začetku prejšnjega stoletja gostilna (Adamovo 4), še živela neporočena hči Terezije in Štefana Podboja Marija. Ta je po materini smrti sama skrbela za kmetijo, a ko je leta 1969 umrla, je zgradba začela propadati, tako da je danes tam le še razvalina, preraščena z grmovjem, njihove travnike pa kosimo mi in tako preprečujemo, da bi se zarasli,« nam je ob pogledu na žalostne ostanke nekdanje gostilne v vasici na vzhodnem robu Mišje doline v Velikolaščanski pokrajini pojasnjevala 79-letna Ivana Škulj.

Po pripovedovanju njenega moža Ivana se je Štefan Podboj v njihovo vas priselil iz Ribnice, se poročil s Terezijo Škulj in na kmetiji z 18 hektarji zemlje odprl gostilno ter pred njo posadil kostanja. Zadnja prebivalka na tej kmetiji Marija je bila sestra Ivana in Štefana Podboja, ki sta med prvo svetovno vojno umrla na fronti v Galiciji. Prvi je bil član mladinske Marijine družbe in katoliške telovadne organizacije Orel, drugi pa je po končani osnovni šoli v Velikih Laščah in Ribnici maturiral na gimnaziji v Ljubljani, nakar se je na Dunaju vpisal na klasično filologijo ter študij končal 1905. Najprej je tri leta poučeval na I. državni gimnaziji v Ljubljani, nato pa do prve svetovne vojne na gimnaziji v Celovcu. S šolnikom in pisateljem Jakobom Sketom je pripravil novo slovensko jezikovno vadnico ter slovensko-nemški in nemško-slovenski slovarček (1913).

Zadnja prebivalka je bila sestra bratov Podboj, ki sta umrla na fronti.

Desno od gostilne je stala Podbojeva stanovanjska hiša, ki so jo pred dobrimi tridesetimi leti porušili, nato pa je na istem kraju mož nečakinje Jožice Jože Fifolt zgradil novo stavbo, a zdaj je prazna. Okno in del strehe ob desnem robu razgledniške fotografije pripada tretji, Prijateljevi domačiji v tem adamovskem zaselku in je prav tako nenaseljena.