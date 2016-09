FOTO: Obe dvojčici rojeni s cerebralno paralizo

ZREČE – Najbrž si nihče ne predstavlja, kakšen šok doživijo starši, ko se jim rodi otrok s cerebralno paralizo. Družini Kotnik iz Zreč, mamici Darji in očetu Sandiju, pa sta se s to diagnozo pred šestimi leti rodili obe njuni dvojčici Neža in Maša. Na srečo je njuna sestrica zdrava. Po neuradnih statističnih podatkih se na tisoč otrok rodijo takšni trije ali štirje, tej družini pa sta se kar dve. Cerebralna paraliza ima veliko obrazov. Eni imajo blago, drugi težjo obliko in niti pri dveh ljudeh bolezen ni enaka. Žal so terapije, ki tem otrokom zelo pomagajo, drage in jih tudi zavod za zdravstveno varstvo ne plača toliko, kot bi jih otroci potrebovali. Starši so zato pogosto prepuščeni sami sebi, denar pa zbirajo, kakor vedo in znajo. Tudi Kotnikovi so se doslej s stisko spopadali sami in tega niso obešali na veliki zvon. Za štirimi stenami in s pomočjo najbližjih, predvsem starih staršev in drugih sorodnikov, so premagovali težave. A Neži, eni od dvojčic, se je stanje zelo poslabšalo, zato se je zdravniški konzilij strinjal, da jo naša zdravstvena zavarovalnica pošlje na operacijo v Ameriko.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«