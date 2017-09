FOTO: Občinski svetnik dal VIP-vabila brezdomcem

KRANJ – Kranjski župan Boštjan Trilar je 21. julija organiziral VIP-zabavo s klobasami, štruklji, pitami ter brezplačno pijačo v lokalu z dolgim imenom Kavarna Khislstein 12.56 Kranj. Družba, po naših informacijah približno 200 ljudi, se je pogostila na račun davkoplačevalcev. Organizatorji so dejali, da je to »simbolična pogostitev za aktivne poganjalce razvoja v mestu«, a kateri so, koliko jih je, kako poganjajo mesto ter koliko je zabava stala davkoplačevalce, niso odgovorili. Petek, ko so najeli petično kavarno, je bil Kranj tako ali tako v znaku tridnevnega Kranfesta, toda lokalna oblast je očitno potrebovala zabavo znotraj zabave.



