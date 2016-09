FOTO: Občini so posodili hišo, dobili bajto, polno dreka

MURSKA SOBOTA – Evgen Podlesek iz Gornje Radgone se je pred slabimi sedemdesetimi leti rodil v Nemčavcih pri Murski Soboti, kjer je po smrti najbližjih podedoval nekaj zemlje in starejšo hišo. Ker je niso potrebovali, so leta 1999 širokosrčno dovolili, da se v njej naseli Angela Vujec, ki ni imela doma. V dogovoru s takratnim direktorjem občinske uprave Mestne občine Murska Sobota Bojanom Petrijanom in vodstvom Centra za socialno delo Murska Sobota se je Podlesek odrekel najemnini, zahteval pa je, da bo po Angelinem odhodu hiša vrnjena v prvotno stanje, in to brez kakršnih koli bremen. Toda ko se je Angela konec lanskega leta izselila, ne le da hiše niso pospravili, temveč ni bilo vode, ker so popokale cevi, in elektrike, saj so jo distributerji odklopili.



Od leta 1999 do 21. decembra lani, ko se je Angela preselila v občinsko stanovanje v Murski Soboti, je nepremičnina očitno propadala, v hiši pa je ostalo pravo razdejanje s kupi človeških iztrebkov vred.



»Nikoli nismo zahtevali, da bi se gospa izselila, saj nepremičnine nismo nujno potrebovali, potem pa smo videli, zakaj so jo izselili. Občina jo je nameravala izseliti že veliko prej, a ona tega ni želela, saj je na naši domačiji lahko imela pse in mačke. Na občini smo se dogovorili, da gospa Angela ne plačuje najemnine, obenem pa tudi, da – če ne zmore ona – občina skrbi za plačevanje elektrike, vode in drugih komunalnih obveznosti ter stanje v nepremičnini ob izselitvi vrne v prvotno stanje. Občina se je prav tako zavezala, da bo urejala okolico. Nismo želeli z zanemarjeno okolico jeziti sosedov. Direktor Petrijan se je zavezal in nismo pričakovali nobenih težav,« z razočaranjem v glasu pripoveduje lastnik nepremičnine Evgen Podlesek.

