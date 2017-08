FOTO: Občina je prodala njegov edini dovoz

Nelegalni sprehod do svoje kleti in vrta. Na koncu poti je Maukova hiša. Foto: Marko Feist

Za Slovenske novice se je zapeljal do svojega dvorišča. In tvegal denarno kazen. Foto: Marko Feist

GORNJA RADGONA – Zdravko Preradović, rojen v bosanski Derventi, je bil dolgoletni natakar v znanih ljubljanskih gostiščih, denimo pri Čadu, v Mačku, Hotelu Ilirija itd. Pozneje je imel v Gornji Radgoni okrep- čevalnico. »Sicer pa že 23 let živiva tu,« pove in pogleda svojo Radgončanko Mileno. Ta je iz družine Potočnikovih s tamkajšnje Trubarjeve ulice. Zadaj za hišo imajo velik vrt, kjer Zdravko rad peče na žaru. Do kleti in njihovega vrta, kot nas seznanita, lahko dostopata le po dovozni cesti, ki so jo, Potočnikovi, denimo, s svojim dvometrskim pasom pred več kot 40 leti podarili gornjeradgonski občini v javno dobro. Tega dostopa zdaj nimata več! »Pa saj niti ene šajtrge ne morem več legalno pripeljati,« je jezno zamahnil 59-letni Preradović. Zgodilo se je namreč, da je spodnji sosed Franc Mauko, do katerega prav tako vodi omenjena dovozna pot, 29. julija 2015 podal na radgonsko občino vlogo za odkup zemljišča.

