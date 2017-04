FOTO: Ob dnevu upora proti okupatorju: Ta razkol je mogoče zaceliti

LJUBLJANA –P redsednik republike Borut Pahor je današnji državni praznik počastil z dnevom odprtih vrat v predsedniški palači. V nagovoru je Slovence pozval k spravi in premoščanju razlik glede dogodkov izpred več kot sedemdeset let. Poudaril je, da bomo samo tako kot narod zmogli skozi preizkušnje v prihodnosti in se izognili ponovnemu razkolu.

Predsednik republike je dejal, da smo bili poleg partizanskega boja proti okupatorju priča tudi revolucionarnemu in protirevolucionarnemu nasilju, kar da je zlasti zaradi povojnega totalitarnega sistema in izvensodnih pobojev pustilo v naši kolektivni zavesti močno sled. »Prepričan sem, da je ta razkol mogoče zaceliti, nenazadnje imamo glede tega zgodovinsko izkušnjo. Slovenci namreč ne bi ustanovili lastne države, če v času osamosvojitve ne bi bilo narodne enotnosti,« je še poudaril Pahor.

V krajšem kulturnem programu so člani Folklornega društva Gartrož iz Nove Gorice z odrsko in folklorno dramatizacijo uprizorili odlomek Večer pri Grapulinovih, ki prikazuje čas med obema vojnama na Goriškem, ko je bila slovenska pesem prepovedana. Današnjega ogleda in prireditve v predsedniški palači pa so se kot gostje udeležili tudi člani in članice Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.

Državni praznik so v predsedniški palači počastili še z dvema vodenima ogledoma, pred palačo pa je ob tej priložnosti postrojena častna straža garde Slovenske vojske.