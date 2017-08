FOTO: Ni detektiv, a našel je vse, kar so mu ukradli

LJUBLJANA – Tatvine koles so eno izmed najpogostejših kaznivih dejanj v Sloveniji. Po podatkih policije jih vsako leto ukradejo okoli tri tisoč. Dolgoprstnežem mnogokrat znamka in vrednost nista pomembni, zanje je bistvenega pomena, da je kraja čim bolj preprosta. Ena izmed tistih, ki je v minulem mesecu sredi belega dne ostala brez kolesa, je bila partnerica Žige Našiča, podjetnika, politologa, pravnika ter nekdanjega slovenskega reprezentanta v powerliftingu. Njena žalost, ko mu je sporočila, da so ji ukradli kolo, mu ni dala miru, zato se je odločil, da ga bo našel. In ga tudi je.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«