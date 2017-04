FOTO: Nezadovoljni bralec: to nam je zaupal o čakalnih vrstah

LJUBLJANA – Na mejnih prehodih s Hrvaško so že od jutra daljše čakalne dobe predvsem za avtobuse. Največja gneča je na Starodu in Obrežju, kjer avtobusi za vstop v Slovenijo čakajo tri oz. dve uri. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste osebna vozila na Obrežju na vstop čakajo eno uro, enako pa pri izstopu iz države.

Po zadnjih podatkih policije se čaka na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Podgorje, Brezovica pri Gradinu, Dragonja in Sečovlje. Na Starodu avtobusi pri vstopu v Slovenijo čakajo kar tri ure, osebna vozila na izstop iz države pa pol ure. Na Gruškovju morajo osebna vozila na izstop čakati eno uro. Na cesti Podlehnik–Gruškovje je zaradi tega nastal že 8-kilometrski zastoj.

V koloni pa se je včeraj znašel tudi naš bralec, ki nam je posredoval nekaj fotografij in opis dogajanja. »Tole so slike mejnega prehoda Maljevac RH/BiH. Hrvati tarnajo, da Slovenci delajo gnečo, pa smo na mejnem prehodu Metlika čakali samo 10 minut, čeprav je bila kolona vozil daljša od 500 metrov. Na izstopu iz Hrvaške pa smo čakali dobri dve uri. Toliko o njihovi hitri kontroli.«

Polurna čakalna doba za osebna vozila je pri izstopu tudi na prehodu Jelšane, na Dragonji se čaka 20 minut. V Sečovljah morajo osebna vozila čakati na izstop iz države eno uro. Zaradi tega nastajajo zastoji na cestah Izola–Strunjan in Seča–Sečovlje.

Pred mejnim prehodom Obrežje je nastal 1,6-kilometrski zastoj tovornih vozil.

Na hrvaški strani prehoda Dragonja/Kaštel je dopoldne kakšnih 50 ljudi protestiralo proti poostrenemu nadzoru meje med Slovenijo in Hrvaško. Večinoma so se zbrali ljudje iz Novigrada, Buj in okoliških krajev, je poročal Radio Slovenija.