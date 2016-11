FOTO: Neža po treh mesecih končno na soncu!

PADOVA – Spodbudne novice prihajajo iz italijanske Padove. Potem ko sta pred dobrim tednom Zala in Matej Arnolj svojo hčer Nežo po večmesečni kalvariji odpeljala na zdravljenje v tujino, sta se zdaj znova oglasila s spodbudnimi novicami.

»Po desetih dneh v Padovi Neža prejema ustrezna zdravila, ki so ji končno olajšala počutje in hkrati omogočila nadaljnje zdravljenje,« sta sporočila. Še več, na facebooku si lahko ogledate Nežo, ki po treh mesecih prvič uživa na soncu.

Spomnimo, starša malčice sta popolnoma izgubila zaupanje v slovenske zdravnike, tudi v možnost, da bi jima le pomagali pri iskanju primernega zdravljenja v tujini. Deklico sta na svojo odgovornost vzela iz ljubljanske bolnišnice in jo odpeljala z zasebno reševalno službo in v spremstvu zdravnika v Padovo. Tam naj bi se nenapovedano oglasili na urgenci. Deklico so sprejeli, ji takoj pregledali srce in uvedli zdravila.

Še prej je deklica čudežno preživela odklop z zunajtelesnega krvnega obtoka in živela naprej, čeprav so ji zdravniki napovedali le še nekaj ur življenja. Presrečna starša sta upala, da jo bodo zdravili naprej, a so jo ti obravnavali le kot umirajočo.

Da bi se le vse skupaj srečno končalo ...