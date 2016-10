FOTO: Neverjetno! Ponekod v Sloveniji prava zimska idila

LJUBLJANA – Zima se nezadržno približuje in tudi vremenske razmere so vse bolj primerne temu letnemu času. Zjutraj so temperature le nekaj stopinj nad ničlo, pogled na fotografije gora pa razkriva zimsko pravljico. Na Kredarici so namerili 18 centimetrov snega, na Voglu ga imajo osem.

Zimsko idilo imajo tudi na Pavličevem sedlu na približno 1300 metrih nadmorske višine. Pri agenciji za okolje pravijo, da bo vreme v prihodnjih dneh precej muhasto in deževno, skoraj povsod v slovenskih gorah pa bo zimsko s sneženjem. Danes bo v gorah nad 1500 metrov zapadlo okoli četrt metra snega, ponekod bo snežilo tudi pod 1000 metri nadmorske višine. Dodajajo, da bo ob koncu tedna sneg v gorah skopnel, saj bo k nam dotekal toplejši, a dokaj vlažen zrak.

Na Pavličevem sedlu (cca. 1300 m) je že pravo zimsko vreme. pic.twitter.com/EppyMplAdQ — meteo.si (@meteoSI) October 20, 2016

Vreme v prihodnjih dneh

V petek bo oblačno, ponekod bodo še padavine. Meja sneženja bo v južni Sloveniji nad 1400 metri nadmorske višine, drugod med 800 in 1000 metri. Proti večeru bodo padavine ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V nedeljo se bo v zahodni polovici pooblačilo, drugod bo še delno sončno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Več o vremenu lahko preberete tukaj .



