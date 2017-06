FOTO: Nenavadni svet morskih mehkužcev

Uporabniki največjega svetovnega portala za ocenjevanje turistične ponudbe TripAdvisor so piranski muzej polžev in školjk postavili na prvo mesto med muzeji v Istri in med prvih pet v Sloveniji. Domuje na robu Tartinijevega trga, na leto pa ga obišče dobrih 12.000 radovednežev. Obisk se je kljub nekoliko nerodni lokaciji povečal, ko so prostor pred tremi leti razširili in ga opremili z najsodobnejšo tehnologijo, pravi Slobodan Simič - Sime, direktor njegovega ustanovitelja Mediteranuma Piran.



Inovativen in doživljajski muzej ni namenjen le spoznavanju nenavadnega sveta mehkužcev, ampak tudi ozaveščanju, izobraževanju in trajnostnemu odnosu do teh organizmov, ki so že močno ogroženi v našem morju. »Z muzejem želimo narediti veliko evropsko zgodbo. Imamo znanje, eksponate ter podporo domačinov, a v teh prostorih, ki merijo vsega 70 kvadratnih metrov, to ni več mogoče, zato potrebujemo večje. Ob skromni podpori nekaterih sponzorjev in kljub očitni kakovosti in obogatitvi mesta muzej v Piranu žal nima lokalne finančne podpore,« je kritičen Simič.



Razstavljenih je dobrih 4000 najrazličnejših apnenčastih lupinic in njihovih fosilov. Med njimi je celo nekaj deset takih, ki jih ni mogoče videti nikjer drugje. Prostori so pretesni tudi za sprejem večjih skupin in ne dopuščajo prilagoditve za obisk invalidov. Želijo si kakšno piransko hišo, v kateri bi lahko razstavili še nekaj tisoč eksponatov iz depoja in podvojili število obiskovalcev. »Postajamo izobraževalna ustanova, kjer so obiskovalci aktivni del muzeja. To omogočajo zasloni na dotik, ki ponujajo odgovore na vprašanja, kako polž ujame ribo, zakaj se porcelanke svetijo in kako školjke prelisičijo ribe. Vsekakor velja pokukati v ta svet, poln neverjetnih zgodb. Razkrivajo življenje bitij, ki na zemlji domujejo že 500 milijonov let in so po vrstni pestrosti za žuželkami na drugem mestu,« dodaja kustos Jan Simič.