FOTO: Ne več zadnja, ampak prva minuta

Zaradi novih razmer na globalnem turističnem trgu se spreminjajo tudi navade slovenskih turistov. Vse več jih rezervira in vplača počitniški aranžma že na začetku leta. Namesto nekdaj najbolj priljubljenih last minute je vse več povpraševanja po first minute počitniških ponudbah.



Zgodnje odločanje za počitnice



»Opažamo, da se zadnja leta vse več Slovencev odloča za zgodnjo rezervacijo počitnic. V primerjavi z zahodnoevropskimi trgi je ta številka še vedno bistveno manjša. Je pa res, da se ravno zato, ker so v preteklih letih ostali osmoljeni, saj želenih počitnic ni bilo več mogoče rezervirati, zdaj tudi Slovenci vse bolj odločajo za rezervacijo v času, ko so tudi popusti najvišji. Vse bolj dinamičen trg tudi pri nas govori tovrstnim nakupom počitnic v prid,« nam je vse močnejše smernice na trgu prodaje počitnic v Sloveniji pojasnil direktor turistične agencije Palma Matej Knaus, ki je hkrati tudi predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS).



Agencije so prilagodile svojo ponudbo z dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačna menjava termina in destinacije, brezplačne odpovedi do določenega datuma, in z ugodnimi zavarovanji odpovedi ter omogočile fleksibilnost rezervacij. Predsednik ZTAS je dodal, da se za zgodnji nakup počitnic odločajo predvsem družine in pripadniki generacije, ki je starejša od petdeset let. »Zaznavamo kar izdatno povečanje povpraševanja in tako je po naših informacijah tudi na drugih evropskih trgih,« je še dodal.



Pri njih je še vedno največ povpraševanja po počitnicah na Hrvaškem in v Grčiji, sledijo pa Španija, Ciper ter še vedno Tunizija in Egipt. »Pri potovanjih je največ zanimanja za večdnevna potovanja po evropskih državah, poleti še posebno na sever stare celine, na primer na Škotsko, Irsko, v Skandinavijo in na Islandijo. V izjemnem porastu pa je tudi prodaja potovanj na druge celine,« je prve znake obetov letošnjega turističnega leta strnil predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije Matej Knaus.



Namesto v Turčijo v Grčijo in Italijo



Pri Kompasu, ki ima – čeprav je v hrvaški lasti – v Sloveniji še vedno največji delež organiziranega turizma, okrog 40 odstotkov, prav tako opažajo, da se počitniške navade Slovencev zadnja leta spreminjajo. Prvi dnevi letošnjega leta tako že kažejo, da je prodaja tako imenovanih first minute počitniških aranžmajev večja kot prejšnja leta. Tisti, ki se že zdaj odločijo za rezervacijo oziroma nakup počitniškega aranžmaja za poletje, imajo ob delnem ali polnem plačilu določene popuste, predvsem pa zagotovljeno namestitev v točno tistem počitniškem objektu, ki si ga izberejo. Za to se najpogosteje odločajo tisti, ki imajo družine z majhnimi otroki, saj se težje prilagajajo spremembam v zadnjem hipu. Podobno velja tudi za samske turiste, ki jih tarejo drugačne težave. Če se namreč odločijo za izbor počitniške destinacije v zadnjem hipu, zelo težko dobijo enoposteljno sobo.



Pri Kompasu opažajo, da je povpraševanje po počitnicah v Turčij v zadnjem letu manjše za kar 90 odstotkov, zato pa se je na drugi strani močno povečalo zanimanje za Grčijo, za srednjo in južno Italijo ter Španijo. Zaradi tega bodo lahko v vse te države poleti organizirali direktne čarterske lete z Adrio Airways. V vseh turističnih agencijah pa opažajo, da je povpraševanje po počitnicah na Hrvaškem stalnica. Bližina počitniških krajev, lepote tamkajšnjih otokov in spomini na preživljanje počitnic ob Jadranski obali še iz časov skupne države so v nas tako močno zakoreninjeni, da se kakšnemu dnevu dopusta ob hrvaški obali težko upremo...

Tja, kamor želimo



Ker so se mnogi zaradi velikih popustov v zadnjih letih odločali za nakup počitniških aranžmajev v zadnjem hipu (last minute), pogosto niso mogli na počitnice tja, kamor so želeli, saj so bile vse zmogljivosti razprodane. Zato je zgodnje rezerviranje poletnih počitnic vendarle zagotovilo, da boste počitnice preživeli v vašem najbolj priljubljenem počitniškem kraju.