FOTO: Našega akrobata pazilo 10 varnostnikov

RAMALA – Rok Bagoroš je prvi profesionalni motošportnik, ki je obiskal Palestino in v pretežno muslimanskem mestu Ramala na Zahodnem bregu nastopil pred šesttisočglavo množico. Pot do tja ni bila lahka, saj so se po njegovem majskem nastopu v Izraelu na družabnih omrežjih pojavili nestrpni komentarji palestinskih sledilcev. K sreči se je proizvajalec motociklov KTM odločil, da se razširi še na palestinsko območje in razočaranje je zamenjalo navdušenje.

»Ko gostujem po svetu, navadno vem, kaj pričakovati, glede Palestine pa sem bil negotov. Ko smo se od letališča v Tel Avivu peljali v Ramalo, na cesti nisem videl enega samega motorista! Naslednji dan je bil na poti do prizorišča dogodka, od koder naj bi nato po Ramali krenila karavana motoristov, en sam nepregledni cestni zamašek. Že sem se sprijaznil, da na shodu verjetno ne bo več kot 30 motoristov, ko so se ti kar naenkrat začeli voziti med avtomobili in se z vseh smeri vključevati v promet. Na koncu nas je bilo kakšnih filmskih 300, ki smo Ramalo dvignili na noge – kot da bi svetu hoteli povedati, da se ne menimo za politične razprtije in da verjamemo v boljši jutri!« je povedal 27-letni Radenčan. »Ko se je začel šov, so ljudje plezali na zgradbe in ulične svetilke, da bi si zagotovili boljši razgled, bilo je kot v čebelnjaku, obiskovalci so mi v naročje podajali svoje dojenčke in me fotografirali z njimi. Didžej je mojo glasbo pomešal z njihovo tradicionalno in množica je ponorela! Ko sem maja nastopal v Izraelu, so me sovražni komentarji Palestincev pod mojimi fotografijami pretresli, a tega je zdaj očitno konec.«



Dan po šovu, ko se je zaradi vsega doživetega – na šovu je nanj pazilo kar deset varnostnikov – Rok zrušil v hotelsko posteljo, je šel s svojim, posebej za stuntriding oziroma akrobatske podvige prilagojenim jeklenim konjičkom, ki sliši na ime KTM Duke 690, obiskat Betlehem, rojstni kraj Jezusa Kristusa, nato se je odpravil v najnižje ležeče mesto na svetu Jericho ter v izraelski del Jeruzalema.



»Občutek sem imel, da se vozim po zgodovini človeštva. Rad imam to razpokano zemljo, kamen in tisočletne oljke, pod katerimi si nabereš novih moči. Ti kraji so res nekaj posebnega,« je še dejal Rok Bagoroš, ki v tujino ne odhaja več kot zgolj gost večjih prireditev, temveč kot nosilec lastnega šova, okrog katerega rastejo drugi dogodki. Palestina ga je napolnila z lepimi občutki, spletel je nove vezi in se najedel svoje najljubše hrane – humusa. Njegova največja želja je, da bi bila naslednjič, ko bo obiskal Palestino, med motoristi na shodu tudi kakšna motoristka. To bi bil napredek, pravi.